MotoGP | Bastianini 3° nonostante il locking: "Ne ho il doppio delle altre Ducati"

Si potrebbe quasi parlare di una giornata a due facce per Enea Bastianini nel venerdì di Buriram, con un inizio in salita, ma con un crescendo nel pomeriggio: nel turno decisivo per l'accesso alla Q2 del Gran Premio della Thailandia, infatti, è riuscito a perfezionare la messa a punto della sua Ducati, arrivando alla fine a chiudere con un incoraggiante terzo tempo, a poco più di un decimo dal nuovo record della pista fatto segnare da Marc Marquez. Tra le altre cose, c'è anche lo spazio per migliorare, perché deve risolvere un problema di front locking sulla sua Desmosedici GP24.

"Il bilancio della giornata è abbastanza buono. Non siamo partiti bene, perché stamattina le sensazioni non erano quelle che mi sarei aspettato. Molto simili a quelle dell'anno scorso, con poco feeling con l'anteriore e parecchio locking rispetto alle altre Ducati, quasi il doppio in base a quello che si vede nei dati, quindi non trovavo dei riferimenti per frenare forte", ha spiegato Bastianini a fine giornata.

"Pomeriggio invece siamo migliorati, peccato solo per una scivolatina in mezzo al turno, che però non ha inciso più di tanto per fortuna. Poi per il time attack siamo migliorati ancora, quindi credo che abbiamo abbastanza informazioni per domani. Ci potrà aiutare anche guardare un po' cosa hanno fatto gli altri piloti Ducati, perché il punto di frenata non è ancora ottimo e su questa pista è importante frenare forte", ha aggiunto.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando poi gli è stato domandato chi reputa che siano quelli messi meglio in vista delle due gare del weekend, ha proseguito: "Sempre quelli. Siamo sempre tutti lì: io, Martin, Marquez e Bagnaia facciamo sempre un po' la differenza, però ci potrebbero anche essere delle sorprese, perché ho visto anche Aprilia, KTM e Honda lì davanti e non me lo sarei aspettato. Penso che sarà un weekend interessante, anche perché dubito che ci sia qualcuno che possa provare ad andare via, soprattutto nella Sprint, anche se poi tutto può succedere".

Gli avversari sono sempre tosti, ma non vuol dire che questo debba placare le sue ambizioni: "Stamattina, quando ero più in difficoltà, avrei detto che puntavo ad essere il quarto del gruppo. Ora dico che almeno punto a salire sul podio, anche se è difficile dire dove mi posso posizionare, perché è solo il primo giorno e si può ancora lavorare tanto per domani e per domenica. Nella Sprint sarebbe importante portare a casa un podio e domenica anche qualcosina in più, però sarà dura come sempre".

Ancora una volta, però, sarà fondamentale riuscire a qualificarsi nelle prime due file se si vuole puntare a qualcosa di importante: "Come su tutte le piste su cui fa molto caldo, è brutto da dire, ma se scaldi la gomma davanti hai finito. Anche per quello è importante la partenza e cercare di mettersi più avanti possibile. Poi sì, si sorpassa su questa pista, ma è sempre meglio stare davanti", ha concluso.