MotoGP | Martin: "Mi aspettavo Marquez e Bastianini più vicini"

Jorge Martin è tornato questo fine settimana sulla pista dove solo quindici giorni fa è stato autore di uno degli errori più gravi di questa stagione. Tuttavia, questo non ha messo in dubbio la sua leadership e oggi, nelle libere del venerdì, ha ribadito velocità e competitività prendendosi il secondo tempo a soli 198 millesimi dal leader di giornata Pecco Bagnaia.

In una Misano che ha accolto la MotoGP con la pista bagnata ma si è andata pian piano ad asciugare nel corso della giornata, il pilota Pramac ha potuto mostrare il meglio di sé in condizioni diventate ottimali. Sono una caduta ha “macchiato” la giornata inaugurale del weekend, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per lo spagnolo: “Sono caduto, ma ho fatto esattamente come nel giro precedente, con la stessa velocità e lo stesso tipo di frenata. Quindi penso che sia stato perché stavo seguendo Franco Morbidelli. Forse questo cambiamento ha influito sul bilanciamento della moto”.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante la caduta, situazione in cui sono incappati diversi piloti oggi, Martin è più che soddisfatto della velocità e delle sensazioni di questo venerdì romagnolo: “Le sensazioni sono ottime. Ho migliorato il mio tempo rispetto a quindici giorni fa. Il mio obiettivo per il test era quello di migliorare le mie prestazioni sul giro e ci sono riuscito. Ho lavorato molto bene nonostante l'incidente; ho un ottimo ritmo. La cosa importante è che siamo riusciti ad applicare tutto quello che abbiamo imparato nei test”.

“Per ora io e Pecco siamo davanti. Mi aspettavo che Marc ed Enea fossero più vicini, ma vedremo domani”, ha affermato Martin confermando il fatto che lui e Bagnaia sono i due piloti che fanno la differenza. “Ora possiamo essere veloci, ma l'importante è esserlo in qualifica e in gara. Al momento, io e Pecco siamo un passo in avanti e non me lo aspettavo. Pensavo che Enea e Marc sarebbero stati più vicini, come nei test, ma le condizioni sembravano un po' strane”.