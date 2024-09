MotoGP | Misano, Prove: Bagnaia da record precede Martin che cade

Avrà piovuto ieri, ci sarà più freddo rispetto a due settimane fa, ma il verdetto del venerdì del Gran Premio dell'Emilia Romagna è che davanti ci sono sempre i "soliti" quattro, quelli che occupano le medesime posizioni nella classifica iridata della MotoGP. A svettare nel turno pomeridiano, che ha designato i dieci che avranno accesso diretto alla Q2 di domani mattina, è stato Pecco Bagnaia, che ha fatto segnare il nuovo record del tracciato di Misano.

Pur dovendo fare i conti con una pista che sicuramente non offriva ancora il grip ottimale, il campione del mondo in carica è sceso fino a 1'30"286, ritoccando il tempo con cui aveva ottenuto la pole position due settimane fa. Il piemontese ha fatto una bella differenza e lo dimostra il gap di poco meno di due decimi rifilato al leader iridato Jorge Martin, che ha concluso la sua giornata nella ghiaia della via di fuga della curva 8 in seguito ad una caduta senza conseguenze.

Dopo aver accusato un problemino su una delle sue due GP23 in avvio del turno, Marc Marquez si è ripreso alla grande nella parte conclusiva, portandosi in terza posizione per i colori del Gresini Racing con un tempo di 1'30"585. Il poker di testa si completa poi con Enea Bastianini, che forse avrebbe potuto fare anche meglio del suo 1'30"607 se nel finale non fosse incappato in una scivolata alla curva 14.

La nota lieta della giornata è senza ombra di dubbio Fabio Quartararo, perché in questa sessione è riuscito a rendere la Yamaha la seconda forza alle spalle delle Ducati. Evidentemente, le novità introdotte sulla M1 stanno iniziando a dare i loro frutti e "El Diablo" si è piazzato quinto a sei decimi. All'appello manca invece il suo compagno di box Alex Rins, costretto a fermarsi a causa di un violento attacco influenzale.

Dopo essere tornato sul podio nella Sprint della gara scorsa, Franco Morbidelli si è confermato veloce anche oggi, chiudendo con il sesto tempo con la sua Ducati del Prima Pramac Racing. Così come sembrano consolidati i passi avanti di Marco Bezzecchi, autore del settimo tempo con la GP23 della Pertamina Enduro VR46. Dunque, sono sei le Desmosedici GP nelle prime sette posizioni.

Tra i qualificati alla Q2 c'è spazio anche per le due Aprilia di Maverick Vinales ed Aleix Espargaro, rispettivamente ottavo e decimo, che quindi sembrano aver fatto un passo avanti grazie al test della scorsa settimana, anche se il gap di oltre sette decimi rimane ancora abbastanza. Tra di loro, in nona posizione, c'è la KTM di Pedro Acosta, pure lui scivolato alla curva 14. Tra le altre cose, il rookie ha portato al debutto un nuovo pacchetto aerodinamico per la RC16.

Il primo degli esclusi è stato Jack Miller, che ha preceduto Johann Zarco, che quindi è stato il migliore tra i piloti Honda con il 12° tempo a poco meno di un secondo. E il francese del Team LCR sta lavorando con il pacchetto aerodinamico che è stato introdotto nel test della scorsa settimana.

Purtroppo è stato vittima di una brutta caduta alla curva 10 Fabio Di Giannantonio: il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha chiuso con il 13° tempo, ma è parso piuttosto dolorante alla spalla sinistra e infatti è tornato al camion del team scortato dal dottor Angel Charte, il responsabile medico del campionato, anche se poi fortunatamente l'allarme è rientrato subito.

Tra gli esclusi ci sono anche Alex Marquez e Brad Binder, caduti rispettivamente alla curva 1 ed alla curva 5. Così come è fuori Miguel Oliveira, rallentato da un problema tecnico alla sua Aprilia del Trackhouse Racing. Bisogna scendere fino al 19° posto poi per trovare Luca Marini, che con la sua Honda precede il compagno Joan Mir ed Augusto Fernandez, anche lui finito nel lungo elenco dei piloti che hanno assaggiato le vie di fuga del tracciato romagnolo.