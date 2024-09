MotoGP | Misano, Libere 1: Marquez svetta con la pista che si asciuga

Il Gran Premio dell'Emilia Romagna di MotoGP si è aperto con una sessione interlocutoria, anche se in un certo senso potremmo dire che è andata bene così. Vista la quantità di pioggia caduta sul circuito di Misano nelle giornate di mercoledì e giovedì, è quasi un mezzo miracolo che i piloti della classe regina abbiano potuto usufruire di un turno con un pallido sole e con le traiettorie che andavano via via asciugandosi.

Nella prima parte, è stata una sessione d'attesa e di fatto si è iniziato a fare sul serio solamente negli ultimi 20 minuti. Ma se si pensa a quali erano le condizioni, i tempi che sono venuti fuori sono molto più che degni di nota.

Non deve stupire che, con la pista in continua evoluzione, a brillare alla fine sia stato Marc Marquez, che solitamente ci sguazza in queste condizioni. Reduce da due vittorie consecutive, il pilota del Gresini Racing ha iniziato con il piede giusto anche questa seconda tappa romagnola, arrivando vicino ad infrangere il muro dell'1'32" con il suo 1'32"082.

L'otto volte campione del mondo apre un poker tutto Ducati, nel quale è seguito dal leader iridato Jorge Martin, che ha chiuso con un gap di appena 63 millesimi con la GP24 del Prima Pramac Racing. Dopo aver ritrovato il podio nella Sprint della gara scorsa, si è confermato in ottima forma anche il suo compagno di squadra Franco Morbidelli, terzo a 186 millesimi.

In quarta posizione c'è il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, che segue a poco meno di tre decimi. Il piemontese ha deciso di ricordare l'amico Luca Salvadori mettendo un adesivo sul cupolino della sua Desmosedici GP e nel finale anche lui ha cominciato ad abbassare i propri riferimenti in maniera interessante.

Il primo degli "altri" è stato Maverick Vinales, autore del quinto tempo con l'Aprilia, ma già distanziato di oltre quattro decimi. Nella sua scia c'è la seconda GP23 del Gresini Racing, quella di Alex Marquez, tallonata poi dalle due KTM di Pedro Acosta e di Brad Binder, entrambi staccati di poco più di mezzo secondo.

Fabio Quartararo sembra aver confermato anche stamani i passi avanti mostrati dalla Yamaha nello scorso appuntamento, perché si è piazzato nono a 659 millesimi. Molto più attardato il suo compagno Alex Rins, che chiude il gruppo. Il pilota spagnolo però probabilmente deve aver accusato un problema o considerato inutile questo turno, perché ha completato appena 4 giri.

La top 10 si completa con l'altra KTM di Jack Miller, fresco di firma per tornare al Prima Pramac Racing, ma questa volta in sella ad una Yamaha. E' iniziato un po' in sordina invece il weekend di Enea Bastianini, che non è andato oltre al 12° posto, alle spalle anche dell'Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira e davanti a quella ufficiale di Aleix Espargaro.

Attardati anche i due piloti della VR46, con un Fabio Di Giannantonio non ancora recuperato al 100% dal problema alla spalla sinistra che occupa la 16° piazza e Marco Bezzecchi che è addirittura 21° pur essendo stato uno dei primi che hanno preso la via della pista stamani.

In mezzo alle due GP23 della Pertamina Enduro VR46 ci sono invece le quattro Honda e il pacchetto delle RC213V è capitanato dal padrone di casa Luca Marini, 17° a 1"3, che precede di una manciata di millesimi Johann Zarco. A seguire poi ci sono Takaaki Nakagami e Joan Mir. In queste weekend, la Casa giapponese dovrebbe portare avanti anche le prove comparative con il nuovo pacchetto aerodinamico introdotto nel test di lunedì scorso.