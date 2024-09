MotoGP | Marquez: “Non vado più alla Safety Commission per curare il mio corpo”

Misano porta con sé dolci ricordi, lo può dire forte Marc Marquez, che solo due settimane fa ha centrato la sua seconda vittoria consecutiva in sella alla Ducati. Sì, le condizioni erano particolari, ma questo fine settimana, dove la MotoGP è tornata alla pista dedicata a Marco Simoncelli per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, è iniziato proprio nel modo in cui ci eravamo lasciati. Dopo una pioggia scrosciante, le condizioni insidiose della pista hanno esaltato il pilota Gresini, che ha firmato il miglior tempo nel primo turno.

La pista si è poi man mano asciugata, arrivando non solo alle condizioni ideali, ma permettendo di scendere anche sotto al record della pista (stabilito solo due settimane fa). Solo tre decimi hanno separato Marquez dalla vetta, e il terzo crono gli ha consentito di guadagnarsi l’accesso diretto alla Q2. Un traguardo non da poco per l’otto volte iridato, che sembra sempre più a proprio agio con la Desmosedici GP23. “Mi sono liberato delle prime prove sul bagnato (solo pochi giri alla fine)”, ha raccontato Marc nel giovedì di Misano. “Mi sono sentito bene, ho avuto buone sensazioni, ma ci sono due piloti, sia Pecco che Martin, che oggi sono stati molto, molto veloci in pista e hanno posto l'asticella molto in alto, nel pomeriggio, erano già sotto il giro più veloce della gara, e domani andranno ancora più forte”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Secondo il pilota Gresini, in condizioni normali i piloti da battere restano comunque i due contendenti e grandi favoriti al titolo. Jorge Martin e Pecco Bagnaia dimostrano di avere una marcia in più rispetto ai rivali: “Se la gara fosse oggi pomeriggio sarebbe un suicidio, sarebbe un errore cercare di andare più veloce di loro, quindi dobbiamo continuare a lavorare per vedere come si evolve la pista e possiamo essere un po' più vicini”. La loro rivalità, però, potrà portare un vantaggio a Marc? Il portacolori Gresini esclude questa possibilità: “Non mi avvantaggia perché la guerra alza il livello, se non c'è tanta battaglia si sta un po' più tranquilli e tra loro due alzano sempre di più il livello e spremono di più il loro potenziale, il che è positivo per la categoria”.

Per arrivare a contendersi le vittorie con Bagnaia e Martin, Marquez deve continuare a lavorare e rafforzare quelli che sono i suoi punti deboli. Per farlo, deve sacrificare qualcosa durante i weekend di gara, che sono condensati e ricchi di impegni. Così, il pilota di Cervera ha deciso di sacrificare la Safety Commission, preferendo concentrarsi sul proprio corpo: “Dovrei essere lì (in Safety Commission, ndr) ora e non lo sono, non torno, vado a quelli che posso”, ha detto, e gli abbiamo chiesto perché ha smesso di andarci. “Perché ho bisogno di più tempo per la manutenzione del mio corpo. Ho cambiato un po' i metodi di lavoro per cercare di ottenere buoni risultati nel fine settimana, non ci vado per potermi prendere cura del mio corpo”.