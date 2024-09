MotoGP | Bagnaia: "Io e Martin abbiamo dato 0"4 di passo al terzo"

Pecco Bagnaia era quasi incredulo al termine della prima giornata di prove del Gran Premio dell'Emilia Romagna di MotoGP. Anche se le condizioni erano peggio a livello di grip rispetto alla gara di due settimane fa, il pilota della Ducati ha infatti fermato il cronometro su un tempo di 1'30"286, riuscendo ad infrangere il precedente record del tracciato di Misano, che lui stesso aveva realizzato nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Secondo il campione del mondo in carica, però, la spiegazione può essere la temperatura più bassa, anche se questa ha finito per creare problemi a buona parte della griglia, come testimoniato dalle ben otto cadute della sessione pomeridiana.

"E' incredibile considerando il grip che c'era. Quando è iniziata la sessione pomeridiana era peggiore rispetto alla gara di due settimane fa, ma oggi il tempo mi è venuto più facile. Forse la temperatura più bassa ci ha aiutati ad essere più veloci. Ho fatto 30"9 con la media e poi quando ho messo la soft ho fatto 30"2. Le condizioni non erano il massimo, quindi penso che domani sarà possibile scendere sul 29", ma dobbiamo anche considerare che domattina farà più freddo e non possiamo andare con la soft all'anteriore, quindi la media potrebbe essere un po' complicata nelle curve a sinistra", ha detto Bagnaia quando ha incontrato i giornalisti a fine giornata.

In realtà, poi c'è un'altra chiave che è molto più sensata, ovvero il fatto che la botta di Aragon ormai è superata e fisicamente si sente di nuovo al 100%: "Mi sta aiutando molto potermi concentrare solamente sulla guida e su cosa mi chiede la mia moto. La gara scorsa invece dovevo cercare di capire cosa fare con il mio corpo sulla moto, quindi potersi concentrare solo sulla guida fa una grande differenza, ma anche essere al 100% fisicamente. Ma abbiamo fatto un buon lavoro in termini di set-up, perché nel test non avevo lavorato pensando a questa gara, ma per provare delle cose per il prossimo anno".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Questo venerdì ha dato la sensazione che questa possa essere una grande occasione per vedere un bel duello tra lui ed il leader iridato Jorge Martin, perché oggi sono parsi su un altro livello rispetto alla concorrenza: "Credo che io e Jorge abbiamo fatto la differenza su tutti quanti. Nel time attack un pochino, ma sul passo gara anche di quattro decimi sul terzo. Vedremo domani, perché anche gli altri sicuramente miglioreranno, ma io e Jorge saremo tra i più forti. Nel time attack, secondo me lui ha fatto il primo giro con un po' più di cautela, io invece ho cercato di spingere da subito, infatti ho fatto 30"8, mentre lui ha fatto 31"6 e poi per fare il secondo time attack è caduto. Però in generale siamo più o meno simili anche in termini di passo".

Dopo i due secondi posti della prima gara a Misano, gli è stato chiesto se in lui ci sia una certa voglia di rivalsa, ma Pecco sembra molto concentrato sul campionato: "Sento di avere un'altra opportunità per guadagnare dei punti, la sento più in questa direzione qua".

Infine, gli è stato domandato cosa ne pensa della scelta della Michelin di non introdurre dal prossimo anno la nuova gomma anteriore che aveva adorato nel test di lunedì scorso, forse pubblicizzando anche un po' troppo la cosa: "In tanti si sono spaventati forse (ride). E' vero che l'abbiamo provata in condizioni particolari, perché il grip era fantastico nel giorno del test. Con questa gomma posso frenare più forte ed entrare in curva più velocemente. Per me è un grande aiuto, ma non è così per tutti. Forse sarebbe stato meglio dire che era buona, ma senza esagerare. Diciamo che ho imparato una nuova lezione (ride)".