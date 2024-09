MotoGP | Quartararo: "Le tre Case al vertice hanno il V4, ma anche la Honda..."

Se c'è un eroe nella prima giornata di prove del Gran Premio dell'Emilia Romagna di MotoGP, quasi sicuramente è Fabio Quartararo. Anche se il francese per il momento resta prudente, la Yamaha sembra aver finalmente trovato il bandolo della matassa tra la gara scorsa ed i due test effettuati sul tracciato di Misano. E il risultato odierno sembra confermarlo, perché "El Diablo" ha chiuso con il quinto tempo, alle spalle solo dei primi quattro del Mondiale.

"Era da molto tempo che non finivamo quinti nelle prove. Anzi, penso che non l'abbiamo mai fatto quest'anno, anche se il nono ha fatto più o meno il nostro tempo. Ma vedere che sono il primo dietro ai primi quattro del campionato mi rende felice", ha detto un Quartararo quasi incredulo alla fine della giornata.

Quando gli è stato domandato quale pensa che possa essere la chiave di questo miglioramento, ha cercato una spiegazione, ma poi appunto è rimasto molto prudente con i suoi commenti: "Nei test siamo migliorati. Abbiamo un motore diverso che, sebbene non ci dia maggiori prestazioni, rende più facile la guida. Abbiamo migliorato anche la nostra base e cambiato l'elettronica. Sono contento di trovarmi in questa posizione, ma è ancora troppo presto per dire se abbiamo fatto un passo avanti definitivo".

"Ad Aragon non ci siamo piazzati bene in griglia, ma il passo era già migliore. Sarà interessante vedere cosa cambierà nelle prossime due gare. In ogni caso, arrivare in Q2 ti cambia l'intero weekend", ha proseguito poi, approfondendo da dove è partito questa crescita.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il campione del mondo 2021 ha anche tirato fuori un po' di orgoglio, ricordando a tutti che il vero Quartararo non è quello che abbiamo visto fino a qualche settimana fa: "So di non aver dimenticato come si fa ad andare forte. Per questo do sempre il massimo, sia che io arrivi decimo o che arrivi quindicesimo".

Dopo che la Yamaha ieri ha confermato la notizia riportata un paio di settimane fa da Motorsport.com, ovvero che sta realizzando un motore V4 e che quindi in un futuro a medio termine abbandonerà la sua classica struttura a quattro cilindri in linea. A Fabio è stato domandato quali siano le sue aspettative in questo senso.

"Lo sapevo da abbastanza tempo. Onestamente, è complicato dire oggi quale sia il motore migliore, ma le tre Case che stanno davanti utilizzano tutti un motore V4, ma anche la Honda ha un V4. Non ho aspettative in merito, ma posso dire che è stata una delle ragioni per restare: ho visto che la Yamaha sta spingendo forte, come non è mai successo in passato", ha concluso.