MotoGP | Marquez: "Non ho risparmiato nulla, ho gestito il rischio"

Dopo una pausa estiva che sembrava più che necessaria, Marc Marquez è tornato in azione venerdì nel primo giorno di prove del Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP. L'otto volte campione del mondo ha dato il massimo per cercare di cominciare nel miglior modo possibile, ma ha incontrato una prima battuta d'arresto: sabato dovrà passare dalla Q1.

In un intenso time attack nelle prove del venerdì pomeriggio, le uniche che ora contano per il passaggio diretto alla Q2, il pilota di Cervera ha fatto segnare un tempo di 1'59"455, che lo ha collocato in 13° posizione, appena dietro ai due piloti della Yamaha, evidenziando ancora una volta i problemi dei marchi giapponesi. Anche se il tempo è stato sufficiente per essere il miglior pilota Honda, il #93 ha chiuso a poco meno di due decimi dal tempo che serviva per passare il taglio, realizzato dal fratello Alex con la Ducati del Gresini Racing.

Al termine delle prove libere, Márquez ha parlato con i media e ha spiegato che il suo obiettivo principale al momento è trovare una buona base tecnica sulla sua moto, che gli permetta di crescere. Questo lo ha portato a non spingere così tanto come al Sachsenring o ad Assen, anche se ha riconosciuto di non aver trattenuto nulla per cercare di entrare nella top 10.

"Ho la motivazione di trovare la base della moto, che era l'obiettivo di oggi. Ma oggi non mi sentivo a mio agio a spingere e non ho spinto", ha esordito in conferenza stampa, parlando con Motorsport.com, "Il mio obiettivo non è partire 13° o 18°, ma trovare una base. Oggi non ho avuto alcuno spavento e questo è l'aspetto positivo", ha detto, positivamente.

Lo spagnolo ha detto che questo venerdì a Silverstone ha girato "con la moto di Portimão", con cui ha corso la prima gara dell'attuale campagna, cercando di "trovare una base". Per questo motivo non ha spinto al massimo, ma anche perché non ha recuperato completamente dagli infortuni subiti in Germania e in Olanda.

Lo stesso Marquez lo ha sottolineato, dopo essere stato visto scendere con cautela dalla moto durante le due sessioni di venerdì, una debolezza che non voleva mostrare pubblicamente: "Non sono al 100% fisicamente. Speravo di non mostrare alla gente i miei limiti fisici. Ho un dolore all'adduttore destro, probabilmente dovuto alla caviglia. Siamo riusciti a salvare la situazione", ha ammesso.

Infine, il pluricampione ha riassunto la giornata come una gestione del rischio, anche se è consapevole che finirà per rischiare quando sarà il momento: "Ho rischiato per finire 13°; non ho risparmiato nulla. Ho gestito il rischio. E le cadute arriveranno, questa è la MotoGP", ha concluso.

