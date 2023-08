MotoGP | Silverstone, Prove: Aleix Espargaro fa il vuoto, Fabio e Marc in Q1

Il cielo sopra Silverstone è stato grigio per tutto il secondo turno di prove del venerdì della MotoGP, quello che doveva decidere i dieci piloti che domani mattina avranno accesso diretto alla Q2, ma fortunatamente la pioggia non ha mai fatto capolino sul tracciato britannico, permettendo ai team di sfruttare l'intera ora a disposizione.

Negli ultimi anni, questa è sempre stata una pista particolarmente amica dell'Aprilia, che nel 2021 aveva ottenuto il suo primo podio con Aleix Espargaro e l'anno scorso ha lottato per la vittoria con Maverick Vinales. Oggi è arrivata una conferma sonora, con il più anziano dei fratelli di Granollers che ha sfoderato un giro clamoroso a tempo scaduto.

Aleix è arrivato vicinissimo a sfondare il muro dell'1'58" con un 1'58"183 che gli ha permesso di distanziare di quasi sette decimi il diretto inseguitore, che è il suo grande amico Jorge Martin. Il portacolori del Prima Pramac Racing comunque sembra aver ottenuto dei buoni riscontri, visto che oggi ha portato al debutto il nuovo pacchetto aerodinamico della Ducati, che pare calzargli piuttosto bene.

In terza posizione c'è la KTM di Brad Binder, con il sudafricano che si è portato a soli 44 millesimi da Martin in una classifica che alle spalle di Espargaro vede tutti molto vicini tra loro. E la riprova è che in quarta posizione c'è la RS-GP gemella di Maverick Vinales, che è appena 6 millesimi più indietro di chi lo precede. Il pilota di Roses conferma il buon trend della Casa di Noale con la nuova aerodinamica, nonostante una caduta alla curva 16 dalla quale si era rialzato un po' dolorante, tornando però poi in sella per migliorarsi.

Continuando a scorrere la classifica, troviamo poi un terzetto di Ducati, che è capitanato da quella di Johann Zarco, con a seguire il leader iridato Pecco Bagnaia ed il connazionale Marco Bezzecchi. Per entrambi, non è stato un turno facile: il campione del mondo ha dovuto attendere il secondo time attack per infilarsi in Q2, perché nel primo ha pagato per ben due volte il traffico del compagno Enea Bastianini, solo 15° alla fine e quindi ancora lontano dai migliori anche se ristabilito fisicamente.

Il portacolori della Mooney VR46 invece era al comando fino a pochi minuti dal termine, ma non ha avuto modo di fare il suo secondo time attack, perché nel giro di lancio è incappato in un bruttissimo highside alla curva 7. Inizialmente sembrava anche davvero dolorante, ma fortunatamente poi è riuscito a tornare ai box sulle sue gambe.

Il quadro dei dieci che domani si sfideranno sicuramente in una Q2 che si prospetta bagnata si completa poi con la KTM di Jack Miller e con le Ducati di Luca Marini, pure lui caduto alla curva 15, e di Alex Marquez. Questo vuol dire che le moto giapponesi saranno tutte costrette a passare dalla Q1. A partire dalle Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, che sono in 11° e 12° posizione, eliminati entrambi di poco più di un decimo.

Lo stesso discorso vale anche per un Marc Marquez parso più dolorante di quello che ci si sarebbe potuti attendere alla caviglia destra. Il pilota della Honda si è concesso un solo time attack per non stancarsi troppo e si è dovuto accontentare del 13° tempo, rimanendo escluso per meno di due decimi. Va detto che sulla sua RC213V c'è solo un aggiornamento di elettronica, mentre il nuovo pacchetto aerodinamico è stato portato al debutto da Takaaki Nakagami, che però è solo 20° a 2"4, alle spalle anche del rientrante Joan Mir, 18°.

Oltre a Bastianini, tra gli esclusi figura anche la Ducati di Fabio Di Giannantonio, solo 16° per i colori del Gresini Racing. Piccoli passi avanti invece per Pol Espargaro: lo spagnolo della GasGas Tech3, che era fermo dalla prima gara a Portimao, si è tolto dall'ultimo posto, superando la Honda di Iker Lecuona, ed ha ridotto a 2"6 il suo gap dalla vetta. Tra le altre cose, è a meno di tre decimi dal compagno di box Augusto Fernandez.