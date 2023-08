MotoGP | Controversia pressioni: Michelin chiarisce la nuova regola

A partire da questo weekend, in cui si riparte con la stagione 2023 della MotoGP, ai piloti è stata imposta una pressione minima sugli pneumatici anteriori e posteriori in entrambe le gare che vengono disputate. La minima all’anteriore è di 1.9 bar, mentre al posteriore è di 1.7 bar.

Questa regola è stata implementata dall’inizio della stagione, ma resa ufficialmente regolare dal Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana, tra la perplessità di alcuni piloti nella giornata del giovedì.

Il boss di Michelin Piero Taramasso ha chiarito in che modo questa regola verrà monitorata: i piloti verranno selezionati in maniera casuale dopo ogni gara e verrà controllata loro la pressione. “Questa è la legislazione ufficiale”, ha affermato. “Fino ad ora, tutti hanno lavorato sullo stesso valore minimo di pressione, ma non era monitorato dalla Direzione Gara”.

“Quindi, ora è tutto controllato dalla Direzione Gara. Dopo la Sprint e la gara di domenica, ci saranno dei controlli casuali di alcune moto per verificare che abbiano rispettato la pressione minima delle gomme. Questo significa che dovranno disputare metà gara lunga con la pressione minima. Per la Sprint invece solo il 30%. Potranno andare più in basso per il resto della gara”, ha spiegato.

Piero Taramasso, Michelin Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Taramasso ha anche aggiunto che il Direttore Tecnico deciderà quali piloti saranno selezionati per le verifiche, mentre verrà implementato più avanti durante la stagione un sistema automatico di monitoraggio delle gomme: “Una volta che questo sistema sarà pienamente automatico, la pressione verrà controllata in maniera automatica a tutti. Accadrà in due o tre gare”.

Questa regola è stata introdotta come misura di sicurezza per impedire alle squadre di scendere sotto le pressioni minime raccomandate e potenzialmente danneggiare lo pneumatico. Tuttavia, diversi piloti hanno notato che il minimo all’anteriore è troppo alto in quanto comincia a perdere grip quando arriva a una pressione di 2.0 bar, cosa che può accadere quando si corre in gruppo.

Nel giovedì di Silverstone, Aleix Espargaro ha affermato che questo potrebbe rendere le gare della MotoGP “più noiose”, perché i piloti proveranno ad allontanarsi l’uno dall’altro quando si trovano in gruppo.