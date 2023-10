MotoGP | Marquez: "Darò il massimo per concludere al meglio con Honda"

Il Gran Premio d'Indonesia sarà sicuramente particolare per Marc Marquez. Per l'otto volte campione del mondo si tratterà infatti della prima gara da "separato in casa" con la Honda, dopo che la scorsa settimana ha annunciato di aver raggiunto un accordo per chiudere con un anno d'anticipo il contratto con il marchio giapponese che sarebbe scaduto alla fine del 2024.

Anche se ancora non è stata data l'ufficialità, l'anno prossimo salirà su una Ducati con i colori del Gresini Racing, ma nel frattempo ci sono altre sei gare da disputare con la HRC, con l'obiettivo di provare a chiudere un ciclo che comunque è stato storico, con la conquista di ben sei titoli iridati insieme tra il 2013 ed il 2019.

Si parte da Mandalika, su una pista che lo scorso anno non gli aveva portato troppa fortuna. Era stato proprio qui, infatti, che si erano ripresentati i problemi di diplopia (vista sdoppiata) in seguito ad una brutta caduta avvenuta nel Warm-Up. Ora che il suo futuro è definito, il #93 potrà anche correre con la mente più libera e pensare solo a fare il massimo fino a Valencia.

"Il nostro obiettivo per questa gara è esattamente quello che ci è rimasto fino alla fine dell'anno: cercare di fare il massimo per concludere il 2023 nel miglior modo possibile come squadra", ha detto Marc nel preview diffuso dal marchio nipponico.

"L'Indonesia è sempre un paese incredibile da visitare, si sente davvero la passione dei tifosi e mi piace venire qui ogni volta di più. Sfortunatamente, l'anno scorso ho avuto un incidente nel Warm-Up e quindi non ho potuto correre, ma ho girato a Mandalika nei test e durante le prove, quindi abbiamo un'idea di cosa aspettarci. Cercheremo di dare spettacolo questo fine settimana e di divertirci", ha concluso lo spagnolo, reduce dal primo podio domenicale della stagione, conquistato sotto alla pioggia a Motegi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images