MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Indonesia

Di: Matteo Nugnes Il rush finale della MotoGP entra nel vivo e ad attendere i piloti c'è un vero e proprio tour de force, con ben sei Gran Premi tutti racchiusi nello spazio di appena sette settimane. Quindi, due triplette intervallate da un solo fine settimana di pausa. Ad aprire le danze nella tripletta del mese di ottobre sarà il ritorno sull'isola di Lombok, per la seconda edizione del Gran Premio d'Indonesia. E si arriva all'appuntamento di Mandalika con il Mondiale più aperto che mai, perché tra il leader iridato Pecco Bagnaia ed il suo inseguitore Jorge Martin ci sono appena tre punti, con il portacolori del Prima Pramac Racing che ha recuperato 63 punti dalla Sprint di Barcellona, con 5 vittorie (Sprint comprese) negli ultimi tre GP. La corsa al titolo molto probabilmente si restringerà a questi due candidati, perché Marco Bezzecchi si è fratturato una clavicola mentre si allenava al Ranch sabato scorso. Un infortunio che gli è costato anche un intervento chirurgico e che quindi renderà molto complicato il finale di stagione per il portacolori della Mooney VR46, attualmente staccato di 54 lunghezze. C'è da scommettere però che non mancheranno quelli che proveranno ad inserirsi in mezzo al derby Ducati, a partire per esempio dalla KTM, che lo scorso anno si impose sul tracciato indonesiano con Miguel Oliveira, anche se a dire il vero in una gara condizionata da un vero e proprio diluvio universale. Ma anche l'Aprilia spera di poter mettere da parte i problemi tecnici che hanno caratterizzato le ultime uscite, permettendo ad Aleix Espargaro di ritrovare la forma che lo ha portato alla vittoria a Silverstone e a Barcellona. Senza dimenticarsi Fabio Quartararo e la Yamaha, perché lo scorso anno "El Diablo" conquistò il secondo gradino del podio. Più difficile invece aspettarsi qualcosa da Marc Marquez e la Honda, anche se questo potrebbe essere un weekend importante per l'otto volte iridato, che dovrebbe essere annunciato ufficialmente dal Gresini Racing dopo che la scorsa settimana ha sancito il suo addio alla Casa giapponese con un anno d'anticipo. Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend di Mandalika, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com. Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio d'Indonesia (ora italiana)

Il weekend del Gran Premio d'Indonesia prevede il format tradizionale per il Motomondiale, ma ancora una volta si devono fare i conti con il fuso orario asiatico, che farà scattare alle 9 del mattino sia la Sprint che la gara lunga della MotoGP. Venerdì 13 ottobre

FP1 Moto3: 3:00-3:35

FP1 Moto2: 3:50-4:30

FP1 MotoGP: 4:45-5:30

FP2 Moto3: 7:15-7:50

FP2 Moto2: 8:05-8:45

P MotoGP: 9:00-10:00 Sabato 14 ottobre

FP3 Moto3: 2:40-3:10

FP3 Moto2: 3:25-3:55

FP2 MotoGP: 4:10-4:40

Qualifiche MotoGP: 4:50-5:30

Qualifiche Moto3: 6:50-7:30

Qualifiche Moto2: 7:45-8:25

Sprint MotoGP: 9:00 Domenica 15 ottobre

Warm-Up MotoGP: 4:40-4:50

Gara Moto3: 6:00

Gara Moto2: 7:15

Gara MotoGP: 9:00 MotoGP 2023: come posso vedere il Gran Premio d'Indonesia

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato. Differita delle gare delle tre classi alla domenica (Moto3 alle 11:15; Moto2 alle 12:30; MotoGP alle 14:15). MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio d'Indonesia

Sabato 14 ottobre

Sprint MotoGP: dalle ore 8:30 Domenica 15 ottobre

Gara MotoGP: dalle ore 8:30 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images MotoGP 2023: scopriamo il circuito di Mandalika Il circuito di Mandalika è un arrivo recente nel Campionato del Mondo di MotoGP. Dopo che le Superbike vi hanno corso nel 2021 e nel 2022, la pista ha fatto il suo debutto nel campionato lo scorso anno. Nella classe regina è stato Miguel Oliveira a vincere, davanti a Fabio Quartararo e Johann Zarco. Il tracciato, lungo 4,3 km e con un totale di 17 curve, si trova sull'isola di Lombok, situata tra le omonime Bali e Sumbawa. Lunghezza della pista

4,3 km Larghezza della pista

15 metri Curve 17 (11 a detrsa e 6 a sinistra) Rettilineo più lungo

723 metri Nel Gran Premio d'Indonesia di questo fine settimana, le gare saranno leggermente più lunghe rispetto all'ultimo Gran Premio del Giappone a causa della lunghezza del circuito. La gara principale di domenica sarà di 27 giri, mentre la Sprint di sabato sarà di 13 giri. D'altra parte, la gara della Moto2, che precede la gara della MotoGP, sarà di 22 giri, mentre la classe Moto3 completerà un totale di 20 giri.