MotoGP | Uccio: "Bezzecchi deciderà mercoledì se partire per l'Indonesia"

Marco Bezzecchi proverà a correre a Mandalika? E' questa la domanda che ha caratterizzato le ultime ore tra gli addetti ai lavori della MotoGP. Il pilota della Mooney VR46, attualmente terzo nel Mondiale, si è fratturato la clavicola destra in un incidente avvenuto sabato scorso durante un allenamento al Ranch di Tavullia e domenica mattina è stato immediatamente sottoposto ad un'operazione chirurgica.

Un quadro che, per quanto si trattasse di una frattura composta, avrebbe portato a dare quasi per scontata la sua assenza in Indonesia. A quanto pare, però, il riminese non sembra essere dello stesso avviso, perché ha deciso di prendersi ancora 48 ore di tempo prima di decidere se partire alla volta dell'isola di Lombok, visto che l'intervento svolto dall'equipe del dottor Porcellini è andato nel migliore dei modi.

A rivelarlo è stato Alessio "Uccio" Salucci, che ha parlato con i nostri colleghi di GPOne.com: "Siamo riusciti a fare un ottimo lavoro insieme a Carlo (Casabianca, il preparatore atletico della VR46) ed al dottor Porcellini: Bez è stato operato già domenica mattina alle 10 a Modena. L'intervento è andato bene: hanno fissato la clavicola con una piastra, per fortuna la frattura era composta".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

E poi ha aggiunto: "Oggi Marco ha fatto 10 ore di fisioterapia, lo stesso farà domani e ancora dopodomani, poi mercoledì sera deciderà. Sarà una sua scelta". Del resto, è lui che deve valutare se vale la pena di fare un tentativo estremo per tenere viva la sua speranza iridata, anche se ora il suo distacco dal leader Pecco Bagnaia è di 54 punti.

Il team director ha garantito che la squadra non metterà alcuna pressione a Marco, che potrà prendere la sua decisione liberamente: "Si può fare, ho già parlato con i medici della FIM, lo aspetteranno in Indonesia per visitarlo e decidere se potrà correre o meno. Vedremo cosa succederà, sarà una sua scelta e comunque i medici ci hanno detto che non sarebbe una pazzia".