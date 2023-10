MotoGP | Perché Marc Marquez farà vacillare le fondamenta della Ducati

Non bisogna farsi ingannare: per quanto il marchio italiano voglia pubblicamente dissociarsi dall'accordo che dovrebbe unire Marquez al team di Faenza, sarebbe ingenuo pensare che il pluricampione salga su una Desmosedici la prossima stagione senza l'approvazione di Ducati o, almeno, della sua fazione più influente. E, da qualche anno, la maggior parte del paddock sa che, accanto a Claudio Domenicali, amministratore delegato dell'azienda bolognese, non c'è nessuno con più potere decisionale di Gigi Dall'Igna. È stato lui a chiarire, la domenica successiva al Gran Premio del Giappone, che Marquez aveva deciso di lasciare la Honda per una Ducati satellite.

Tre giorni dopo, il numero 93 ha annunciato di aver risolto "di comune accordo" con HRC il contratto che sulla carta li legava fino alla fine del 2024. Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzata la sua firma con Gresini, dove tornerà a condividere il box con il fratello Alex, uno dei protagonisti della decisione dell'otto volte campione del mondo di lasciare la Honda.

Il pilota di Cervera vi approderà da solo, senza il gruppo umano che lo circondava dai tempi della Moto2. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che il pilota catalano ha rifiutato l'offerta di un contratto biennale che aveva sul tavolo. Il timore della Ducati, comprensibilmente, è che gli ingegneri e i tecnici guidati da Santi Hernandez possano seguire Marquez altrove, dopo un solo anno e dopo aver potuto studiare tutti i "segreti" della migliore arma in griglia.

Tuttavia, questo potrebbe essere l'ultimo dei problemi per il costruttore che domina il Campionato del Mondo, con tre delle sue moto nelle prime tre posizioni della classifica generale. Anche perché il desiderio di Dall'Igna di scoprire cosa è in grado di fare il pluricampione del mondo con una delle sue Desmosedici GP renderà probabilmente difficile gestire i piloti in modo così controllato come ha fatto fino a oggi.

È normale che molti trovino strano che una star del pedigree e della statura di Marquez gareggi nel 2024 su un modello "vecchio", mentre Franco Morbidelli, ad esempio, correrà sull'ultima versione. Succede che, contrariamente a quanto potrebbe suggerire la logica, questa distribuzione del materiale gioca a favore del momento che sta attraversando il pilota nato a Lleida, che è stanco di fare il collaudatore e lo sviluppatore, e che vuole solo preoccuparsi di dare il gas su una moto che funziona. E questo è, molto probabilmente, ciò che Alex gli ha trasmesso.

Quest'anno, suo fratello è arrivato in Ducati con la memoria fresca dopo aver trascorso i tre anni precedenti a lottare con una Honda, quindi ha un punto di riferimento molto chiaro. Applicando il coefficiente corrispondente, che può comprendere ogni giorno quando si allena con lui, il più giovane dei fratelli sa perfettamente di cosa sarà capace il più grande, indipendentemente dal fatto che guidi una GP23 o una GP24. A maggior ragione se si tiene conto di quanto accaduto due anni fa, quando la Ducati sbagliò la scelta del propulsore per il 2022, e dovette tornare sul motore 2021 per equipaggiare Pecco Bagnaia e Jack Miller.

I più colpiti da questa situazione furono Jorge Martin e Johann Zarco, che dovettero ingoiare le specifiche del motore che il torinese e l'australiano scartarono. Tutti ricorderanno gli ostacoli che Enea Bastianini ha frapposto al suo teorico leader. Il fatto è che sia la "Bestia" che Bagnaia guidavano due Desmosedici GP molto simili, con lo stesso motore, mentre Martin e Zarco erano rimasti con la versione più nuova, ma meno competitiva. Questo è lo scenario in cui Marquez vuole vedersi nel 2024 e, come il riminese, anche con la tuta Gresini. "Con una differenza: Marc non è Enea, né può pretendere di esserlo", spiegano dal box Ducati.

A questo punto resta da vedere come la dirigenza Ducati gestirà il personale che avrà a disposizione, e qui entra in gioco la distribuzione del potere a Borgo Panigale. Dall'Igna è da solo e, come tutti gli ingegneri considerati geni, il suo ego non è piccolo. Lo si è capito dalle sue parole a Motegi, dove ha sottolineato che per lui "il fatto che Marc voglia lasciare la Honda per salire su una Ducati satellite non può che darmi soddisfazione", rivelando anche colloqui riservati con la Casa di Tokyo, interessata alla situazione contrattuale dell'ingegnere.

Con la fiducia in se stesso soddisfatta, il compito di controllare le bestie selvagge sarà lasciato ad altri. "Se fosse per Gigi, oltre a Marquez, Pecco, Martin e gli altri, metterebbe anche Fabio su una delle sue moto. Lui vuole solo vincere, vincere e vincere", dice la Ducati che, a sua volta, capisce che la possibilità di avere il volto più universale del motociclismo non poteva essere sottovalutata.

Il rischio è che l'ambizione personificata da Dall'Igna non gli si rivolti contro. Soprattutto se si considera che, in sei anni, il marchio italiano può passare dal contendersi la corona con la migliore versione di Marquez con Andrea Dovizioso come punta di diamante del suo progetto, allo spagnolo che relativizza l'influenza della Ducati nel caso in cui festeggi il suo settimo titolo MotoGP con una Desmosedici GP della stagione precedente. Resta da vedere come il marchio bolognese gestirebbe una situazione del genere, soprattutto con i suoi sponsor che, in teoria, investono grandi quantità di denaro per avere la migliore combinazione possibile.

Gigi Dall'igna, Equipo Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images