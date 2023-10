MotoGP | Honda: Oliveira è l'obiettivo primario per sostituire Marquez

Undici anni dopo l'arrivo di Marc Marquez, la HRC si trova ad affrontare una nuova fase della sua storia, dovendo iniziare quasi da zero un nuovo progetto per sfidare gli attuali dominatori della MotoGP, i marchi europei Ducati, KTM ed Aprilia.

Dopo aver annunciato la scorsa settimana di aver deciso "di comune accordo" di porre fine ad un rapporto che sarebbe scaduto nel 2024, il gigante asiatico si appresta ad intraprendere una rivoluzione partendo da un foglio completamente bianco.

Oltre ad avere un pilota del calibro di Joan Mir, campione del mondo nel 2020 con la Suzuki, che ha un anno in più di contratto con la Casa di Tokyo, la Honda ha in agenda il delicato compito di trovare un sostituto di Marquez, finora fiore all'occhiello del marchio dell'ala dorata e suo pilota di maggior successo, con sei titoli su sette conquistati tra il 2013 e il 2019.

Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, l'obiettivo principale della HRC è Miguel Oliveira, che attualmente corre per il team satellite dell'Aprilia, la RNF Racing.

Il pilota portoghese ha ancora un anno di contratto con l'azienda di Noale, che gli paga lo stipendio, ma c'è una clausola nell'accordo che lo libererebbe se un costruttore gli facesse un'offerta per un posto nel proprio box ufficiale. È così che Alex Rins ha lasciato la LCR per passare alla Yamaha nella prossima stagione.

A 28 anni, Oliveira è considerato l'opzione più interessante per una serie di motivi. Oltre all'esperienza - è in MotoGP da cinque anni - il pilota vanta cinque vittorie nella classe regina, e solo cinque membri dell'attuale griglia hanno vinto più gare di lui.

Considerando che l'offerta economica della Honda sarà superiore allo stipendio che percepisce attualmente, l'unico dubbio che il ragazzo di Pragal potrebbe avere riguarderà l'aspetto tecnico. Soprattutto se si tiene conto della sfilata che negli ultimi tempi è passata per la squadra ufficiale del marchio giapponese.

Nomi come Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Pol Espargaro, oltre a Marquez, che hanno preferito cercare una vita fuori piuttosto che continuare a gareggiare con una moto così critica. Oltre alla questione sportiva, c'è quella commerciale, e in questo senso Oliveira rientrerebbe anche nel profilo della Repsol, lo sponsor principale di Honda, che ha interessi in Portogallo, dove il numero 88 è una vera e propria celebrità.

Oliveira è approdato al Campionato del Mondo in 125cc nel 2011. Dal 2012 al 2015 ha gareggiato in Moto3 e poi in Moto2 dal 2016 al 2018. Nel 2019 ha fatto il salto in MotoGP, con Tech3, nonostante la promessa di KTM di correre per il team ufficiale, al quale si è finalmente unito nel 2021. Il portoghese è tuttora il pilota che ha ottenuto il maggior numero di successi per il costruttore austriaco.

Un infortunio nella prima gara di questo 2023, proprio a Portimão e dopo essere stato colpito da Marquez, e un altro incidente a Jerez, questa volta con Quartararo, hanno condizionato la stagione del pilota della RNF Racing, che finora ha saltato due tappe del calendario (Argentina e Francia), e che è 13° nella classifica del Mondiale.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, junto a su padre Paulo que, a la vez, ejerce de agente Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images