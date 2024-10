MotoGP | Marquez: “Martin ha guadagnato più dei 2 punti che separano il 2° dal 3°”

La cavalcata mondiale di Jorge Martin sembra quest’anno decisamente più concreta rispetto al 2023 e il vantaggio che ha incrementato oggi nella Sprint di Buriram può diventare decisivo quando manca ormai poco alla fine della stagione. Spettatore d’eccezione del duello tra il pilota Pramac e Pecco Bagnaia è stato Marc Marquez, quarto al traguardo dopo una Sprint difficile in cui non ha raccolto quanto sperato.

Il pilota Gresini scattava dalla quinta casella, ma allo spegnersi del semaforo era riuscito a mettersi nelle posizioni di testa per provare a conquistare il podio. Tuttavia non ha fatto i conti né con i due contendenti al titolo né tantomeno con Enea Bastianini, oggi autore di una grande prova di forza.

La partenza è stata cruciale sia per il riminese della Ducati sia per Marquez, con il primo che ha approfittato di un largo di Martin per andare al comando, mentre il pilota di Cervera è stato penalizzato dalla mossa, che l’ha costretto a recuperare posizioni salvo poi fermarsi in quarta piazza. “L’ho visto molto ottimista in quella frenata”, ha raccontato Marc. “Quando l’ho visto così lanciato, ho deciso di tenermi un po’ in disparte. Se avessi fatto la curva nella linea occupando tutta la pista ci saremmo toccati”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Mi aspettavo di finire terzo, con Martin e Bagnaia davanti, chi non mi aspettavo lì era Bastianini”, ha confessato l’otto volte iridato, che ormai è abituato a condividere il podio con i due contendenti alla corona. Tuttavia, la prestazione eccellente di Bastianini ha sorpresa anche Marc, che così perde la terza posizione in campionato, almeno al momento. “Ma sappiamo com’è Enea quando è nella sua giornata. Domani sarà nuovamente veloce, quindi proveremo a chiudere in quarta posizione perché lo vedo come il favorito per vincere”.

Con un Bastianini così in forma, sarà difficile anche per Bagnaia e Martin provare a vincere la gara del Gran Premio di Thailandia. Tuttavia, quella che può essere una gara crocevia del Mondiale, ha visto secondo Marc Marquez un netto vantaggio del pilota Pramac, che va ben al di là dei due punti in più conquistati: “A me la rimonta di Martin è sembrata buona, a Pecco penso di no. Ti stai giocando il mondiale con qualcuno, ti arriva addosso, ti sorpassa e non puoi contrattaccare. Per me Martin ha guadagnato qualcosa in più della differenza di due punti che c’è tra la seconda e la terza posizione”.

Sulla gara di domani, l’alfiere Gresini vede ancora Bastianini favorito e si toglie anche dalla lotta per il podio: “Io domani scommetterei su Bastianini. Il mio ritmo è buono se giro da solo. Dietro ai primi tre, devo cambiare un po’ il mio stile di guida. Io, nella Sprint, ho fatto il mio ritmo. Sono loro ad essere stati più veloci”.