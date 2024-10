MotoGP | Bagnaia non molla: "Ci sono ancora 5 gare e Martin non farà sempre 2°"

La Sprint di Buriram rischia di essere una mazzata pesante per le ambizioni di tris iridato di Pecco Bagnaia. La pole position conquistata stamattina, con tanto di record del tracciato thailandese e primato storico in questa statistica tra i ducatisti in MotoGP, aveva illuso che oggi ci potesse essere l'occasione per provare a ridurre il gap nei confronti di Jorge Martin.

La realtà però è stata decisamente più complicata per il campione del mondo in carica, che nella gara breve non ha ritrovato lo stesso feeling, quindi si è dovuto accontentare di chiudere terzo, alle spalle del compagno di box Enea Bastianini, ma soprattutto ancora dietro al rivale del Prima Pramac Racing, che quindi ora ha portato a 22 lunghezze il suo margine in classifica, quando in palio ne rimangono solo 99.

"Più che altro è che siamo in una situazione in cui non possiamo perdere punti. In più faticavo, perché non avevo lo stesso bel feeling che avevo stamattina, ero più in difficoltà con l'anteriore e non riuscivo a frenare forte", ha detto Bagnaia a fine giornata, senza nascondere la sua delusione per quello che avrebbe potuto essere e non è stato.

"Non avevo lo stesso feeling, ma alla fine siamo andati fortissimo, perché abbiamo fatto tutta la gara sull'1'29" ed eravamo veramente al limite, infatti Martin ha toccato più volte il verde. Faticavo abbastanza nel T1 e nel T3, che erano stati i miei settori migliori nel resto del weekend. Però alla fine ho fatto terzo e più di così non avrei potuto fare. Jorge è stato più bravo a sfruttare le situazioni ed abbiamo perso due punti. Domani proveremo a recuperarli", ha aggiunto.

Una Sprint che per lui si è complicata praticamente da subito, perché dopo una buona partenza ha subito il sorpasso di Martin alla prima staccata, che ha portato larghi entrambi, permettendo a Bastianini di prendere una leadership che poi non ha più mollato fino alla bandiera a scacchi.

"E' stato un po' un caos, perché Jorge è uscito di pista per superarmi, poi per tornare in pista ha tagliato, ma c'era Marquez quindi ha dovuto chiudere il gas. Poi alla curva 3 uguale con Marc, che è uscito largo e ha chiuso mentre provavo a passarlo. Ma non è niente di diverso da quello che succede normalmente. Ogni tanto c'è un po' di caos al primo giro".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In ogni caso, dopo le prime fasi si era ritrovato secondo, con Martin solo quinto, quindi sembrava ancora una buona opportunità: "Io mi aspettavo di andare a prendere Enea e di passarlo, ma non ci riuscivo. Ma poi anche quando mi ha passato Jorge, non riuscivo ad avvicinarmi a lui, come mi era già successo a Phillip Island. Non riuscivo a stargli più vicino e dobbiamo capire perché".

Il sorpasso di Martin è arrivato alla curva 7, un punto che non è considerato adatto ad attaccare, e infatti il madrileno ha toccato anche il verde. Secondo Pecco però si è trattado di una manovra lecita: "In quel punto oggi non riuscivo ad essere veloce. E' un punto complicato, infatti è uscito sul verde, ma penso che sia stato peggio l'attacco alla prima curva. Comunque qui superare è difficile ed è dovuto uscire di pista per fare entrambi i sorpassi, ma secondo me è stato un sorpasso regolare".

La classifica ora consentirebbe a "Martinator" di accontentarsi di finire sempre secondo ed avere la certezza di essere campione, ma per il piemontese è ancora presto per iniziare a fare questi calcoli: "E' vero che Martin può finire tutte le gare secondo ed essere campione, ma ci sono ancora cinque gare e non penso che farà sempre secondo: può vincere, ma anche fare sesto o cadere, quindi l'importante sarà riuscire ad essere competitivi e concentrarci sui nostri risultati".

Infine, gli è stato domandato se questa situazione non sia stata causata anche dal fatto di non aver mai avuto fin qui aiuti da parte della sua squadra, anche se ora il numero 1 rischia addirittura di finire ad un marchio rivale: "So che è difficile da credere, ma non ho mai avuto nessun aiuto e non ho l'ho mai chiesto. Mi sono sempre piaciute le gare e le battaglie pulite. Ho sempre cercato di non essere aggressivo e di non toccare nessuno per sorpassare, ma non voglio neanche nessun aiuto. O almeno non lo chiederò mai", ha concluso.