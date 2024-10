MotoGP | Bastianini re della Sprint a Buriram, ma Martin allunga su Bagnaia

Sicuramente il nome di Enea Bastianini non era in cima alla lista dei favoriti per la Sprint del Gran Premio della Thailandia di MotoGP, ma è stato proprio il riminese della Ducati a portarsela a casa a sorpresa, centrando il suo secondo successo stagionale in una gara breve del sabato. Una Sprint che resterà nella storia della Ducati, che è riuscita a piazzare tutte le sue otto Desmosedici GP nelle prime otto posizioni.

Ma una Sprint che rischia soprattutto di pesare davvero tanto nella corsa al titolo, perché alle spalle di "Bestia" si è piazzato il leader Jorge Martin, che ha avuto la meglio su un Pecco Bagnaia che non è riuscito a concretizzare la pole position ottenuta stamani e quindi ora vede crescere nuovamente il suo gap in classifica a 22 punti, che ora sembrano tanti con appena tre gare lunghe e due brevi da disputare prima della fine dei giochi.

Per il successo di Bastianini è stata in un certo senso decisiva la prima curva. Bagnaia è scattato bene dalla pole position, ma Martin probabilmente è stato un po' troppo ottimista in staccata, portandoli larghi entrambi. In quel frangente è stato bravissimo proprio Enea, che ha incrociato la traiettoria all'interno prendendo il comando davanti a Marc Marquez, scattato bene dalla seconda fila e Pecco, mentre "Martinator" è arretrato fino al quinto posto, venendo superato anche dalla KTM di Pedro Acosta, perché quando è rientrato in pista ha avuto un bel brivido, dovendo chiudere il gas per non tamponare il portacolori del Gresini Racing.

Bagnaia non ci ha messo molto a sbarazzarsi del #93, scavalcandolo al secondo giro all'uscita della curva 3, ma a quel punto Bastianini era già stato capace di costruirsi un margine di circa un secondo, che il campione del mondo ha iniziato a provare a colmare, ma senza riuscire mai ad essere abbastanza incisivo per farcela. Nel frattempo invece il leader iridato, dopo aver dovuto sudare sette camicie per avere la meglio di un Acosta agguerrito, non ha avuto grosse difficoltà a liberarsi di Marquez, mettendo nel mirino proprio il rivale nella corsa al titolo.

Una volta che lo ha raggiunto, è stato abbastanza chiaro che ne aveva di più di Bagnaia e infatti è riuscito a trovare il sorpasso in un punto dove non ci si aspetterebbe neanche un attacco, ovvero alla curva 7. Ma nel farlo è andato oltre il cordolo, toccando il verde ed incappando quindi in un "track limits warning". Cosa che gli ha fatto correre un bel brivido un paio di giri più tardi, perché nello stesso punto il madrileno è rimasto agganciato al cordolo davvero per un soffio e se avesse toccato il verde per lui sarebbe scattata una long lap penalty.

Dopo questo secondo brivido, in seguito a quello con Marquez al via, il pilota del Prima Pramac Racing ha valutato che ormai Bastianini era troppo lontano ed ha preferito non correre più rischi, anche perché Bagnaia non sembrava poterlo impensierire alle sue spalle. La gara quindi si è chiusa con le posizioni cristallizzate, con Bastianini a vincere davanti a Martin, Bagnaia ed un Marquez più in ombra di quanto ci si sarebbe potuti aspettare.

Per provare a rimanere agganciato al gruppetto di testa, Acosta ha chiesto troppo alla sua KTM e ha finito la sua gara nella via di fuga della curva 3, e questo ha spalancato la porta al filotto Ducati. Continuando a scorrere la classifica, infatti, in quinta posizione c'è Alex Marquez, seguito da Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Se l'italiano del Prima Pramac Racing ha avuto il merito di risalire dall'11° posto in griglia, ha un po' deluso la prova del riminese della Pertamina Enduro VR46, che dalla seconda fila avrebbe potuto fare di più. Per il romano invece c'è poco da dire, perché con una spalla da operare la settimana prossima continua a tenere il ritmo dei migliori. Un ennesima conferma della sua crescita e maturazione.

Un punticino se lo è portato a casa anche la KTM grazie al nono posto di Brad Binder, mentre a Fabio Quartararo non è bastata la seconda fila per regalarlo alla Yamaha, visto che alla fine "El Diablo" si è piazzato decimo, perdendo parecchie posizioni nelle prime fasi della gara. Ha provato a rimanere in questo trenino anche Johann Zarco, che alla fine si è piazzato 12° con la migliore delle Honda, mentre è stata una gara disastrosa per le Aprilia, perché la prima delle RS-GP è quella di Raul Fernandez in 14° posizione, con Maverick Vinales che è precipitato dalla quarta fila fino alla 20° posizione, a cavallo tra i due italiani Luca Marini e Lorenzo Savadori.