MotoGP | Pole storica di Bagnaia a Buriram, Martin cade ma è 3°

Con 20 punti da recuperare, Pecco Bagnaia non deve solo stare davanti a Jorge Martin, ma anche minare le sue certezze. Per il momento lo ha fatto nel weekend del Gran Premio della Thailandia, andando a prendersi una bellissima pole position, la sua quarta stagionale che è anche la 22° in carriera. Dato che lo rende anche il pilota con più partenze al palo in sella ad una Ducati in MotoGP.

Il campione del mondo in carica, che aveva bisogno di reagire dopo il weekend complicato di Phillip Island, si è portato a casa anche il nuovo record del tracciato di Buriram, con un tempo di 1'28"700 che lo aveva reso il primo capace di infrangere la barriera dell'1'29" su questa pista.

Allo stesso tempo, il leader iridato ha dimostrato di sentirla un po' anche lui la pressione, perché ha terminato la sua qualifica nella ghiaia della via di fuga della curva 5. Il pilota del Prima Pramac Racing stava provando a rispondere al tempone di Pecco, ma ha esagerato in staccata ed ha perso l'anteriore. Un errore che però non ha pagato troppo, visto che andrà a schierare la sua Desmosedici GP in prima fila, in terza posizione.

Tra i due contendenti al titolo si è infilato un Enea Bastianini che ha dato la sensazione di aver proseguito il percorso di crescita iniziato nel turno pomeridiano di ieri. "Bestia" è stato l'unico oltre a Bagnaia a riuscire a scendere sotto all'1'29" e quando riesce ad infilarsi in prima fila sappiamo che è sempre un brutto cliente per tutti, quindi sarà da tenere d'occhio nelle due gare.

Se la prima fila è tutta per le GP24, le Ducati comunque hanno monopolizzato le prime cinque posizioni, con a seguire le GP23 di Marco Bezzecchi e di Marc Marquez. Il portacolori della Pertamina Enduro VR46 sembra particolarmente a suo agio su questa pista e lo ha confermato anche in qualifica. L'otto volte campione del mondo invece non ha avuto modo di mostrare tutte le sue carte, perché è scivolato alla curva 3 all'inizio del secondo time attack, ma stavolta lo ha pagato meno rispetto ad altre occasioni, quindi dalla quinta casella sarà sicuramente pericoloso.

Chi si merita un applauso davvero fragoroso è Fabio Quartararo, perché il pilota della Yamaha si è preso la palma di primo degli "altri", portando la sua M1 in sesta posizione. Una vera e propria impresa se si pensa che è dovuto anche passare dalla Q1, con tanto di salvataggio spettacolare, e quindi nel segmento decisivo della qualifica aveva a disposizione una sola gomma nuova. E' chiaro che sette decimi di ritardo sono sempre tanti, ma è un passo nella direzione giusta.

Ad aprire la terza fila c'è l'unica KTM entrata in Q2, quella del rookie Pedro Acosta, che sembra aver superato i problemi alla spalla che gli avevano impedito di correre in Australia. Lo spagnolo aveva scelto il gancio di Martin nel secondo tentativo, ma è stato "tradito" dal connazionale e quindi è settimo, davanti ad un Fabio Di Giannantonio che è riuscito ad andare a prendersi la Q2 nella sua ultima qualifica stagionale prima di fermarsi per sottoporsi ad un'operazione alla spalla infortunata in Austria.

A completare la terza fila c'è l'altra Ducati di Alex Marquez, mentre bisogna scendere fino alla quarta per trovare la migliore delle Aprilia, che è anche l'unica entrata in Q2, con Maverick Vinales. Peccato per l'11° posto di Franco Morbidelli, perché una caduta ha condizionato una qualifica che sarebbe potuta finire molto diversamente: in quel giro, infatti, il pilota del Prima Pramac Racing pagava appena 78 millesimi da Bagnaia al T3.

C'è poi un dato interessante e probabilmente unico in questa stagione, perché con il 12° posto in griglia di Johann Zarco tutti i costruttori sono rappresentati nelle prime quattro file. Il pilota del Team LCR si era guadagnato l'accesso diretto alla Q2 con la sua Honda, ma ha rovinato tutto con una caduta alla curva 1. In ogni caso, la quarta fila quest'anno è sempre grasso che cola in sella ad una RC213V.

E' stata una qualifica tutt'altro che semplice per le due KTM ufficiali, che sono state eliminate entrambe in Q1. Brad Binder ci ha provato, perché era lui a comandare le operazioni a circa un minuto dalla fine, ma alla fine si è ritrovato beffato per circa un decimo e quindi dovrà andare a schierare la sua RC16 in 13° posizione.

Il compagno di box Jack Miller invece ha chiuso più distanziato e dividerà con lui la quinta fila in 15° piazza. Tra i due portacolori della Casa di Mattighofen si è infilato invece Aleix Espargaro, che continua a faticare dopo essere stato dichiarato "fit" in seguito all'incidente della FP1 di ieri. Gli esami a cui è stato sottoposto il pilota dell'Aprilia hanno escluso la presenza di fratture, ma se è solo 14° è chiaro che non è al 100%.

Ad aprire la sesta fila c'è l'altra KTM, ma griffata GasGas Tech3, affidata a Raul Fernandez, che precede la Yamaha di un Alex Rins parso davvero in crisi profonda qui a Buriram, e la Honda LCR di Takaaki Nakagami. Le due RC213V messe peggio, dunque, sono quelle della squadra ufficiale, con Joan Mir che occupa la 19° posizione e Luca Marini che si ritrova addirittura in 21° posizione.

Il marchigiano, che si è visto rifilare sette decimi già solo nella Q1, si ritrova a cavallo delle due Aprilia della Trackhouse Racing, seguendo un Raul Fernandez piuttosto deludente dopo le buone performance dell'Australia e precedendo Lorenzo Savadori, collaudatore della Casa di Noale chiamato ancora dalla squadra statunitense a sostituire l'infortunato Miguel Oliveira.

