MotoGP | Bastianini: "Sapevo che la prima curva sarebbe stata fondamentale"

Ieri avrebbe firmato per un podio e invece oggi Enea Bastianini si è ritrovato a festeggiare una bellissima vittoria nella Sprint del Gran Premio della Thailandia di MotoGP. Un successo costruito alla prima curva, quando è stato bravo ad approfittare di un errore di Jorge Martin, che ha forzato la staccata portando larghi sia lui che Pecco Bagnaia, permettendogli così di prendere il comando delle operazioni e di imporre il suo passo fino alla fine, rilanciandosi anche nella lotta per il terzo posto nel Mondiale.

"Sapevo che la prima curva sarebbe stata fondamentale. Nella mia testa sapevo che sarebbe stato così. Una volta che mi sono trovato primo, ho capito che era importante prendere subito il ritmo per provare ad andare via. Diciamo che non me l'aspettavo, perché la gara è andata oltre le mie aspettative, ma speravo di poterlo fare", ha detto un Bastianini molto sorridente dopo la sua seconda vittoria stagionale in una Sprint.

"Partire davanti mi ha sicuramente avvantaggiato. Lo sappiamo che quando sei dietro fai più fatica, soprattutto con l'anteriore, quindi era importante riuscire a venire fuori dalla curva 1 in testa. L'errore di Martin è stato quello di affondare un po' troppo su Pecco e io ne ho approfittato. Per tre o quattro giri ho cercato di spingere forte, sempre un po' di più. Ho preso qualche rischio, poi quando ho visto che il distacco era più o meno quello, ho cercato di mantenerlo per tutta la gara. E' stata una bella vittoria", ha aggiunto "Bestia".

Quando gli è stato chiesto se ritiene che magari la manovra di Martin alla prima staccata sia stata un po' esagerata, ha proseguito: "Lui ha frenato veramente tanto tardi e me ne sono accorto, quindi l'ho sfruttato. E' stato bravo, perché tenerla a quella velocità non è facile, però è andato lungo".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Per la gara lunga però gli scenari potrebbero cambiare, perché la gestione delle gomme avrà un ruolo chiave: "Domani bisognerà vedere un po' di cose, soprattutto le gomme, perché alla fine ero un po' tirato, principalmente con l'anteriore, che è quello che mi sta dando qualche problema su questa pista. Però non so se sarà il caso di provare una gomma diversa, anche se ne abbiamo un po' più dura, che in realtà si chiama media. Però non abbiamo tante informazioni".

Per la Ducati è stata una giornata storica, perché la Casa di Borgo Panigale ha piazzato ben otto moto davanti a tutti. Magari non la notizia migliore del mondo per Enea, che l'anno prossimo passerà alla KTM: "La cosa positiva è che la prima dopo le Ducati è la KTM (ride), poi penso che Acosta fosse stato veloce prima di cadere. In questo momento comunque lo sappiamo che la Ducati è la moto migliore, soprattutto in gara. In prova sono tutti lì, ma poi in gara riusciamo sempre a fare la differenza".

I risultati di oggi hanno portato il ritardo di Bagnaia da Martin ad incrementarsi a 22 punti. Enea invece ha ridotto ad 8 il gap nei confronti di Marc Marquez nella lotta per il terzo posto. Secondo lui, dunque, è ancora tutto apertissimo su entrambi i fronti: "Il campionato è ancora aperto, non è una Sprint che cambia le cose. Sta reagendo bene e non è facile, perché Jorge è veramente in forma. Ma è ancora tutto aperto, anche per me per il terzo posto".