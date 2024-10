MotoGP | Quartararo: "Binder mi ha colpito in pieno e distrutto la mia gara"

Un primo giro difficile ha rovinato un'ottima giornata per Fabio Quartararo a Buriram. Leader nella Q1, il francese ha poi conquistato il sesto posto in griglia, eguagliando la sua migliore qualifica della stagione, ottenuta in Indonesia. Dopo le prime curve era settimo, ma un sorpasso aggressivo da parte di Brad Binder lo ha costretto ad aprire la traiettoria, facendolo precipitare all'11° posto.

Con la sua M1 danneggiata, Quartararo ha perso altre posizioni nel secondo giro ed è sceso al 15° posto. Un lento ma sicuro recupero lo ha portato al decimo posto al traguardo. "Oggi è andata abbastanza bene, a parte il primo giro", ha riassunto il pilota della Yamaha. "Brad mi ha superato in modo un po' troppo aggressivo e ho perso qualche posizione di troppo. Quel sorpasso ha distrutto un po' il nostro risultato di gara".

"Binder mi ha colpito in pieno", ha detto Quartararo. "Ho avuto una vibrazione un po' aggressiva e mi si è storto il manubrio. Il giro successivo sono andato un po' più piano, non sapevo se fosse solo il manubrio ad essersi storto o anche altro. Poi il ritmo è stato buono. Ho passato Mir, Aleix Espargaro, Miller, Viñales... Abbiamo fatto dei sorpassi".

"In generale, sappiamo bene cosa ci manca per lottare con i primi. I primi giri sono molto complicati. Ho fatto un'ottima partenza, un'ottima prima curva, solo che è complicato tenere il ritmo".

Binder ha ammesso la sua colpa, spiegando di aver inserito la marcia sbagliata sulla sua KTM. "Al primo giro ho commesso un errore", ha detto il sudafricano. "Normalmente si inserisce la terza marcia e poi la seconda per la curva a destra. Io ho inserito la terza, ho ingranato la quarta e sono rientrato in terza, trovandomi all'interno di Fabio".

"Abbiamo un freno motore per ogni marcia e io ho avuto molto freno motore in terza, perché è per il rettilineo. Ho girato più forte che ho potuto, ma ci siamo toccati. Mi scuso con lui".

Alla fine della gara, l'ultima potenziale preda di Quartararo era proprio Binder, al quale avrebbe voluto restituire il favore. "Ero a 3"8 secondi da Binder e ho concluso con sei decimi di ritardo", ha detto il campione del mondo 2021. "Volevo chiaramente prenderlo e tentare un attacco suicida all'ultimo giro!".

Prestazioni incoraggianti

Anche se ha concluso la giornata senza punti, Fabio Quartararo è soddisfatto del ritmo che ha tenuto durante la giornata, in particolare nelle qualifiche: "Penso che abbiamo spinto la moto al limite. Abbiamo fatto 1'29"4 in Q1, 1'29"4 in Q2. Ad essere onesti, non avevo niente di più sulla moto. Come ho detto, il ritmo che avevamo nella Sprint era piuttosto buono. Solo che i primi due giri sono stati difficili".

Il pneumatico anteriore duro dà a Quartararo "un'ottima fiducia", permettendogli di compensare la mancanza di aderenza della moto al posteriore: "Sto usando il pneumatico anteriore completamente al limite e penso che sia quello con cui sto cercando di fare la differenza, ma si frena davvero solo con l'anteriore. Il posteriore non ha aderenza e per fortuna, con la nostra moto, riesco a sentire il limite sull'anteriore".

Tuttavia, questo anteriore ha quasi tradito Quartararo in Q1, con un brivido che si è concluso con un salvataggio spettacolare: "Ho perso davvero l'anteriore, ma sono riuscito a salvarlo con il ginocchio e il gomito. Non è molto usuale con una Yamaha perché di solito si scivola abbastanza velocemente, ma sono riuscito a prenderla in tempo!".

Quartararo ha poi fatto registrare un ritmo spettacolare in gara, ma sa che avrebbe faticato ad eguagliare i piloti Ducati se non fosse stato per l'incidente con Binder: "Credo che il nostro ritmo fosse un po' migliore di quello dei ragazzi che avevo davanti in quella fase, ma ovviamente, se fossi rientrato su Bezzecchi o Di Giannantonio, credo che sarebbe stato un po' più difficile passarli. In ogni caso, mi sono divertito molto".

L'inserimento tra le Ducati, che sabato hanno completato una gara senza precedenti, occupando le prime otto posizioni, sarà particolarmente difficile nella gara principale, ma Quartararo ritiene di avere il passo per mischiarsi con le moto italiane: "Penso che possiamo fare tra il quinto e l'ottavo posto. Sono riuscito a fare un ottimo giro. Poi sappiamo che le Ducati sono molto difficili da battere, quindi è molto difficile cercare di superarle, ma vedremo domani. Penso che potremo fare una buona gara".