MotoGP | Martin: “Non penso alla matematica, mi distrae. Domani sfida dura”

Fermare Enea Bastianini oggi era un’impresa impossibile, il pilota Ducati ha sbaragliato la concorrenza piegando anche i due contendenti al titolo, che hanno fatto una gara a parte combattendo per le restanti posizioni del podio. Ad avere la meglio tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia è stato il leader del mondiale, che in quest’ultima parte di stagione sembra davvero essere in uno stato di forma incredibile.

Nella Sprint di Buriram, il pilota Pramac si è accontentato della seconda posizione, ma questa gli ha consentito di allungare ancora in campionato, dove ora si trova con 22 punti di vantaggio sul campione del mondo in carica. Tutto sommato un bilancio più che positivo in un sabato che è stato tutt’altro che semplice.

Il grande caldo e le lotte in pista hanno reso la gara breve del sabato insidiosa e faticosa, ma la voglia di Martin di incrementare ulteriormente il vantaggio era troppa e lo abbiamo visto aggressivo, ma lucido nello stesso tempo: “È stata la gara più difficile della stagione. Avevo intuito che avremmo girato veloce, ma il ritmo che ho avuto stando dietro agli altri piloti, situazione che di solito mi penalizza con la temperatura così elevata, dimostra che ho guidato come se fosse qualsiasi altra gara”.

Terzo in griglia, Martin si è ritrovato costretto a rimontare dopo una partenza complicata. Solo un anno fa avremmo visto, molto probabilmente, lo spagnolo incappare in un errore. Quest’anno invece, il pilota Pramac appare molto più consapevole e concentrato, anche nei momenti concitati trova una scappatoia per trarre vantaggio.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Recuperare tante posizioni non è stato affatto facile”, ha raccontato il madrileno, autore di un sorpasso da manuale su Pecco Bagnaia che si è poi rivelato decisivo per l’esito della gara. “Il sorpasso su Bagnaia? È stato un sorpasso fatto col bisturi. È molto difficile sorpassare Pecco, però ho visto che il quel momento non apriva il gas come altre volte e mi sono infilato. Era un punto dove non mi aspettavo affatto di sorpassarlo”.

Nel sopravanzare il rivale in campionato, però, Martin è finito sul verde e, nella Sprint, si ha un solo avvertimento di limiti della pista prima di incappare in un Long Lap Penalty. Dopo il warning, si è visto lo spagnolo andare nuovamente a pizzicare il cordolo, tuttavia il sensore non sembra aver rilevato il passaggio sul verde. Ciò che più ha spaventato Martin, però, è stata la sbacchettata che ha avuto nel passare sul cordolo: “Mi sono spaventato, avevo la moto praticamente per aria”.

La terz’ultima Sprint della stagione è andata in archivio, ma il weekend non è ancora finito. Martin si presenta alla domenica con un vantaggio di 22 punti su Bagnaia, ma la gara potrebbe raccontare una storia diversa. In caso di difficoltà, sarà ora di fare i calcoli? A Martin ora basterebbero solo secondi posti per potersi assicurare il titolo, ma vuole scacciare dalla mente l’idea di usare la calcolatrice: “Non voglio pensare alla matematica, perché non mi aiuterà, anzi. Mi distrae. Domani la sfida sarà molto difficile e voglio solo dare la miglior versione di me stesso”.