MotoGP | Marquez: “Tanti problemi, ma non abbiamo capito nulla”

Quest’anno il titolo è “game over” secondo Marc Marquez, che si vede fuori dalla lotta nonostante la matematica lo tenga ancora dentro. Tuttavia, il pilota Gresini affronta queste ultime gare con la stessa determinazione di sempre e in uno strano venerdì a Motegi ha conquistato la Q2 diretta con il secondo tempo alle spalle di un sorprendente Brad Binder.

La classifica dei tempi, però, inganna stando a quanto sostiene l’otto volte campione del mondo. Il secondo crono con cui Marc si presenta al sabato non è reale, perché mancano i veri protagonisti di questo mondiale: “Martin non ha messo la gomma morbida, Bagnaia ha sbagliato con la gomma del time attack, altrimenti la nostra posizione reale sarebbe stata un quarto posto. Ma domani dovrebbe piovere, quindi vedremo”.

La Q2 diretta è assicurata, ma il pilota Gresini è tutt’altro che tranquillo, perché il suo venerdì è stato condizionato da diversi problemi che non gli hanno permesso di svolgere i turni con tranquillità: “Abbiamo avuto una giornata negativa, dalla posizione non sembra, ma abbiamo avuto tanti problemi, soprattutto nel pomeriggio. Siamo stati molto tempo nel box, abbiamo fatto tanti cambi e mi sono sentito un pochino meglio”.

“Non abbiamo capito nulla in vista di domenica. La base è più o meno la stessa dell’Indonesia, ma abbiamo avuto qualche problema con il freno, altri non li dirò. Abbiamo risolto pian piano, ma ti rovina le prove e ti rende difficile capire dove sei realmente”, ha rivelato Marquez, che non ha voluto rivelare ulteriori dettagli sui problemi accusati nella giornata odierna.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Per domani, il meteo prevede pioggia e questa condizione potrebbe sparigliare un po’ le carte. Tuttavia, se a Misano era riuscito a tirare fuori tutta la sua esperienza andando a vincere, qui in Giappone Marquez non è così sicuro di volere condizioni di bagnato: “Per me, se domani è asciutto è meglio per capire meglio cosa scegliere per domenica”.

“Se in questo momento mi dicessero che bisogna correre domenica, non saprei che pesci prendere, né in termini di gomme, né di setup. Non so davvero dove sono, perché non ho potuto fare una sessione normale. È anche vero che con la pioggia tutto si spariglia un po’, ma domenica sembra che sia tutto asciutto”, ha proseguito il pilota Gresini.

Il tema del giorno è l’arrivo in Honda di Romano Albesiano e chi meglio di Marc Marquez poteva commentare questa grande novità nella Casa giapponese, in cui ha corso per quasi tutta la carriera: “Per me Honda ha la più grande infrastruttura del paddock. Il fatto è che a decidere sono umani, sono tre o quattro persone che guidano il progetto. Ingaggiare un ingegnere che ti faccia fare dei passi avanti è economico per una fabbrica. Questo è un passo in più per provare a ridurre i tempi con soluzioni immediate”.

“L’orgoglio nella competizione è sbagliato. Ci sono momenti in cui vinci e momenti in cui fatichi. Ma quando perdi, devi ingoiare il rospo e capire cosa stanno facendo meglio gli altri. C’è chi lo capisce prima e chi dopo, ma per me è intelligenza. Se vedi che altri marchi stanno facendo una cosa e stanno accorciando i tempi prima di te, fai la stessa cosa”, ha concluso.