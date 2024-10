MotoGP | Bastianini: "Ho un po' male al collo, ma sarò pronto domani"

Non è stato un venerdì facile quello di Enea Bastianini a Motegi. Il pilota della Ducati non girava sul circuito giapponese dal 2022: lo scorso anno, infatti, aveva saltato il Gran Premio del Giappone per infortunio, quindi aveva bisogno di ritrovare il feeling con la pista, ma la pioggia caduta durante la FP1 ed una caduta nel turno pomeridiano hanno un po' complicato i suoi piani, anche se alla fine il riminese ha staccato il pass per la Q2, chiudendo con il quinto tempo a meno di due decimi dalla miglior prestazione di Brad Binder.

"E' stata una giornata un po' complicata per me. Stamattina sarebbe stato importante cercare di fare più giri possibile, ma ha piovviginato, quindi abbiamo dovuto rinviare parte del lavoro al pomeriggio. Purtroppo sono caduto all'inizio del secondo run, quando avevo trovato più feeling ed ero più veloce", ha raccontato Bastianini a fine giornata.

Quando poi gli è stato domandato di spiegare quale fosse stata la dinamica dell'incidente avvenuto alla curva 13 e se fosse a posto dal punto di vista fisico, "Bestia" ha aggiunto: "Mi si è incastrato il piede, quindi non sono riuscito a togliere la terza ed ho messo la quarta, a quel punto si è chiuso l'anteriore. Ho rotolato parecchio nella ghiaia e ho un po' male al collo, ma sarò pronto per domani".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il time attack comunque ha raddrizzato una giornata che fino a quel momento era stata abbastanza storta: "Alla fine ho usato la prima gomma per ritrovare il feeling per essere più veloce con la seconda. L'ultimo time attack infatti è stato buono e sono contento di questo. A livello di passo vedo diversi piloti messi bene: Bagnaia, Martin, i due della KTM. Ma domani probabilmente pioverà, quindi dovremo ripartire da zero".

Come aveva sottolineato anche Enea, per domani le previsioni parlano di pioggia, ma il ducatista ne farebbe volentieri anche a meno: "Preferirei di gran lunga l'asciutto, come sempre, però questa è una pista che con il bagnato offre un bel grip. Il problema è che qui quando piove, di solito lo fa molto seriamente, quindi dovremo vedere".