MotoGP | Motegi, Libere 1: Bagnaia la spunta su Martin in un turno umido

Il Gran Premio del Giappone si apre nel segno della pioggia, caduta durante la notte e nella prima mattina rendendo l’asfalto particolarmente insidioso. In questa condizione particolare, l’attività in pista nella prima sessione di prove libere è stata molto poca, ma quanto basta per capire quali siano i valori in campo. Cambiano le piste, cambiano le condizioni, ma non cambia il risultato della classifica. Sono sempre Pecco Bagnaia e Jorge Martin a fare la differenza su tutto il gruppo ed è così anche nel primo turno di prove libere a Motegi.

Nei primi minuti di sessione, tutti i piloti sono scesi in pista per saggiare le condizioni e, con gomme slick, hanno fatto segnare i primi tempi che sono stati poi il riferimento per tutto il resto del turno. A siglare il miglior crono in questo turno particolare è stato il campione del mondo in carica, che non è andato oltre l’1’45”209.

Nonostante il tempo alto che non ha avuto modo di essere migliorato, Bagnaia ha messo in archivio il turno mattutino di Motegi da leader, seguito a ruota da Jorge Martin, distante solo 109 millesimi. Nove giri in totale sia per il campione in carica che per il leader del mondiale, segno di un turno non particolarmente utile ai fini della classifica.

Staccato di quasi tre decimi c’è Fabio Di Giannantonio, che in questo venerdì giapponese ha provato a scendere in pista per la prima volta senza antidolorifici. Otto giri per il pilota del team Pertamina Enduro VR46, che si è fermato con il terzo crono chiudendo il turno come miglior GP23. Alle sue spalle si è piazzato Marc Marquez, anche lui con otto giri completati, il migliore dei quali gli ha permesso di mettersi in quarta posizione.

A differenza dei primi tre, che montavano una coppia di medie, il pilota Gresini ha optato per una soft all’anteriore, confermata anche dopo il primo stop. A mezz’ora dal termine del turno, infatti, è stata segnalata la presenza di pioggia in pista, che ha costretto tutti a rientrare ai box. I piloti non si sono fidati delle condizioni insidiose, ma a dieci minuti dalla bandiera a scacchi sono rientrati in pista per saggiare di nuovo le condizioni.

Solo uno o due giri per i piloti, che sono ripartiti da dove avevano lasciato a inizio turno, provando a portare avanti quel poco di lavoro che potrebbe però tornare utile nei prossimi giorni, dato che il meteo sembra piuttosto instabile. Così, al termine di una sessione scandita più dalla pioggia che dal cronometro, sono state le Ducati a dominare, con Jack Miller in quinta posizione.

Attenzione alle KTM, che a Motegi si sono dimostrate molto competitive in passato e, in queste condizioni che esaltano la guida dell’australiano, sono tornate alla ribalta. Tuttavia, Miller è rimasto a oltre mezzo secondo dal leader Bagnaia, ma è comunque l’unico in top 10. Per trovare la seconda RC16 dobbiamo scorrere fino alla 13esima posizione, dove troviamo Pedro Acosta. Il rookie non ha voluto strafare ed è rimasto fuori dalla top 10, così come Brad Binder, 16°.

Così, Miller è l’unico dei KTM a “rovinare” la festa Ducati e ha preceduto la GP23 di Marco Bezzecchi. Il pilota del team Pertamina Enduro VR46 ha chiuso il turno con il sesto crono davanti a un sorprendente Joan Mir. Il meteo incerto ha contribuito a portare il maiorchino in settima posizione o il lavoro della Honda inizia a portare i suoi frutti? Indubbiamente è un grande inizio di weekend casalingo per HRC, che ha visto in top 10 anche Johann Zarco.

Il francese si è confermato in grande forma e, dopo le ottime prestazioni delle gare scorse, ha portato la sua RC213V griffata LCR in ottava posizione, a quasi otto decimi dalla vetta. Più attardato Takaaki Nakagami, che alla sua ultima gara di casa ha chiuso il primo turno con il 12° crono, mentre Luca Marini non è andato oltre la 19esima piazza con otto giri all’attivo.

La prima delle Aprilia è quella di Maverick Vinales, che ha siglato il nono tempo nelle prime fasi di sessione, rimanendo in top 10 davanti alla Ducati ufficiale di Enea Bastianini, che ancora una volta ha iniziato ricorrendo e, in condizioni particolari, è rimasto in decima posizione. Pochi rischi anche per Franco Morbidelli, che è l’ultimo dei piloti Ducati in 18esima posizione.

Tra le Aprilia, è rimasto più attardato Aleix Espargaro, che con l’altra RS-GP ufficiale non è andato oltre il 15° tempo, mentre Raul Fernandez è rimasto in 20esima posizione. Presente anche Lorenzo Savadori, impegnato a sostituire l’infortunato Miguel Oliveira e 22° in condizioni particolari.

Se Honda può sorridere (sempre con cautela) in questa prima sessione giapponese, Yamaha è apparsa meno aggressiva. Su una pista umida che vedeva la pioggia cadere a fasi alterne, Fabio Quartararo non ha preso rischi e si è piazzato in 17esima posizione, ma Alex Rins ha fatto meglio di lui portando la M1 in 14esima piazza. A chiudere il gruppo troviamo Remy Gardner, presente a Motegi come wild card e 23°.