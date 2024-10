MotoGP | Motegi, Prove: sorpresa Binder con Martin 3° e Bagnaia 7°

C'è un nome a sorpresa davanti a tutti al termine della prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone di MotoGP. Il miglior tempo del venerdì, infatti, lo ha messo referto Brad Binder, che è stato capace di spingere la sua KTM fino ad un crono di 1'43"436. Una prestazione davvero interessante se si pensa che in mattinata è caduta anche la pioggia sul circuito di Motegi, quindi sicuramente non c'erano le condizioni ottimali a livello di grip.

Il pilota sudafricano ha fatto la differenza soprattutto nel T4, ma non bisogna dimenticare che ha sempre avuto un rapporto speciale con il tracciato nipponico, sul quale si è piazzato secondo sia nel 2022 che nella Sprint dello scorso anno. In generale comunque le RC16 paiono particolarmente a loro agio, perché anche il rookie Pedro Acosta si è infilato in quarta posizione, staccato di 147 millesimi con la sua moto griffata GasGas Tech3.

Tra le due KTM si sono infilate due Ducati e si tratta di quelle di Marc Marquez e di Jorge Martin. L'otto volte campione del mondo è parso un pelino in difficoltà nell'arco della sessione, soprattutto quando si trattava di lavorare sul passo gara. Nel time attack però è riuscito a scalare la classifica, chiudendo a soli 33 millesimi da Binder e precedendo di 99 millesimi il leader iridato, che non ha ancora trovato il feeling con la sua Desmosedici GP, ma è stato una presenza costante nelle prime posizioni per tutto il turno.

Stesso discorso che vale anche per il suo rivale Pecco Bagnaia, anche se a fine turno il campione del mondo in carica si è ritrovato settimo in classifica a 318 millesimi. A livello di passo, lui ed il pilota del Prima Pramac Racing sono sembrati più o meno sulla stessa barca, più veloci degli altri soprattutto quando la gomma posteriore inizia ad avere un calo. Va detto poi che all'ultimo giro Pecco era arrivato al T3 con un casco rosso, ma poi ha perso parecchio nel T4, non riuscendo neppure a migliorare il suo 1'43"754.

Davanti al piemontese ci sono anche il suo compagno di box Enea Bastianini e Maverick Vinales. Il riminese è stato protagonista di una brutta caduta alla curva 13 nella parte centrale del turno, ma fortunatamente se l'è cavata senza conseguenze e poi è tornato sulla sua Desmosedici GP per piazzarsi quinto a 169 millesimi. Il pilota dell'Aprilia invece ha fatto una grande differenza rispetto ai compagni di marchio, perché è l'unico ad aver staccato il pass per la qualificazione diretta alla Q2. Tra le altre cose, ha rifilato ben otto decimi alla RS-GP gemella di Aleix Espargaro, che è solo 15°.

Il quadro della top 10, quindi dei piloti che si sono qualificati direttamente alla Q2, si completa con altre tre Ducati, che quindi porta a sette il contingente delle moto della Casa di Borgo Panigale nelle prime dieci posizioni. Si tratta delle tre GP23 di Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Dovrà passare dalla Q1 invece la GP24 di Franco Morbidelli, 13°, che ha dovuto rinunciare ad almeno un paio di giri nel finale a causa delle bandiere gialle.

Il primo di quelli rimasti esclusi dalla Q2 è Jack Miller, che una di quelle bandiere gialle l'ha provocata cadendo alla curva 3 (stesso punto in cui è finito ruote all'aria anche Raul Fernandez, alla fine 18°) e si ritrova 11° per appena 30 millesimi. Così come era andato molto vicino alla sua prima Q2 stagionale Takaaki Nakagami, 19 millesimi più lento dell'australiano. Il giapponese ha sperato nell'impresa nel suo ultimo GP di casa da pilota a tempo pieno, ma almeno si è preso la palma di migliore le Honda con il suo 12° tempo.

Purtroppo si sono materializzati poi i timori di Fabio Quartararo, che su questa pista dalla natura "stop and go" aveva paura che la Yamaha sarebbe tornata a pagare la sua carenza di grip al posteriore. Dopo tre Q2 dirette consecutive, infatti, il pilota francese si è ritrovato 14° a poco meno di un secondo ed è rimasto anche a secco di carburante subito dopo la fine della sessione, non avendo neppure modo di andare ad effettuare le prove di partenza.

In grande difficoltà poi Luca Marini, che non è andato oltre al 21° tempo a 1"6 con la sua Honda, mettendosi alle sue spalle solo Lorenzo Savadori, che sostituisce l'infortunato Miguel Oliveira sull'Aprilia del Trackhouse Racing, e Remy Gardner, chiamato dalla Yamaha per disputare una wild card. Infine, bisogna segnalare anche la caduta di Johann Zarco alla curva 5, che è stata un'altra di quelle che hanno generato le bandiere gialle nel finale.

Attenzione però perché i valori domani potrebbero essere nuovamente stravolti, perché le previsioni meteo sono tutt'altro che favorevoli: il rischio di pioggia è molto elevato per tutta la giornata, quindi sia per la qualifica che per la Sprint. Ma quello è un qualcosa che esula dal controllo di team e piloti...