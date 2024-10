MotoGP | Bagnaia: "Sarei entrato in Q2 anche senza il time attack"

La classifica non regala sempre un quadro veritiero dei valori in campo al termine della giornata del venerdì. E sembra pensarla così anche Pecco Bagnaia, a giudicare dalle sue parole dopo che ha concluso il venerdì del Gran Premio del Giappone al settimo posto. Il campione del mondo in carica, infatti, ha avuto delle ottime sensazioni in sella alla sua Ducati e sul passo gara pensa di essere addirittura quello messo meglio di tutti. Forse si poteva fare meglio solamente il time attack, ma oggi non è un problema, visto che contava solamente centrare l'accesso diretto alla Q2.

"Possiamo dire che è stato un buon venerdì. Il grip non era dei migliori, ma siamo riusciti ad essere molto veloci, vicini al record dell'anno scorso. Purtroppo non mi sono avvicinato ancora di più, perché nell'ultimo time attack ho sbagliato alla curva 11 e sono andato lungo, mentre nel primo ero stato un po' conservativo. Fino a quel momento lì è stato tutto perfetto: siamo riusciti a lavorare bene e siamo stati forti sia sul ritmo che sul time attack", ha detto Bagnaia.

"Ma la cosa buona è che sarei stato in Q2 anche senza il time attack, perché avevo fatto 1'44"0 alla prima uscita (tempo che effettivamente lo piazzerebbe nono). Al momento il nostro passo è molto buono, forse il migliore, anche se è presto per dirlo. Poi credo che Martin ed Acosta siano piuttosto vicini a me da questo punto di vista. Penso che dovremo fare un altro passetto in avanti, ma sappiamo già cosa fare", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ieri aveva detto che Motegi è una pista più nelle sue corde rispetto a Mandalika. Un'idea che ha trovato conferma anche oggi: "Penso che questa pista sia simile in termini di grip a Jerez e al Red Bull Ring, che sono due piste buone per me. Bisogna usare molto il freno per fermare la moto e farla girare. Inoltre sono adatte al mio stile anche le gomme che hanno portato qui. In questo momento quindi sembra tutto ok, ma ora dobbiamo continuare a lavorare così e magari provare anche a migliorare ancora un pochino".

Il meteo però potrebbe ancora metterci lo zampino in questo fine settimana, soprattutto nella giornata di sabato: "Domani quasi sicuramente pioverà, quindi bisognerà essere reattivi e capire bene la situazione, cercando di mettersi il più avanti possibile, soprattutto in qualifica. Pomeriggio non dovrebbe piovere, però qui non si può mai sapere cosa succede con il meteo: oggi non era prevista pioggia, ma ha sgocciolato tutto il giorno. L'importante è continuare come abbiamo fatto oggi, che siamo stati molto forti dall'inizio alla fine".

Quali che siano le condizioni, il piano per il proseguimento del weekend è piuttosto chiaro per Pecco: "E' fondamentale non commettere errori, ma anche recuperare dei punti, quindi devo fare il massimo per cercare di venire via da qui con meno punti da recuperare su Martin".