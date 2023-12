MotoGP | Il debutto di Marc in Ducati è un successo: ecco perché

Sono da poco passate le 11 di martedì 28 novembre sul Circuito Ricardo Tormo. La massa dei media è riunita all'esterno del box Gresini Racing, e lo è da ben più di un'ora: mani congelate, visi battuti da un vento pungente sotto un cielo freddo e coperto.

Tecnicamente, questo è l'inizio della stagione 2024. E quindi l'inizio del periodo di Marc Marquez come pilota Ducati. Dire che si tratta di una delle giornate di test più grandi e importanti degli ultimi 10 anni sarebbe un eufemismo. Da qui l'ondata di persone che circonda il garage del team satellite Ducati.

Alle 11:14, Marquez ha mosso i primi passi sulla GP23 con cui correrà il prossimo anno - la moto è stata portata fuori dal box Pramac di Johann Zarco domenica sera e messa in quello di Gresini - ed è partito per i suoi primi giri in MotoGP in 11 anni su qualcosa che non fosse una Honda.

Nel suo primo giro in sella alla Ducati ha completato otto giri, il migliore dei quali in 1’30”683. In quel momento, il tempo lo ha collocato al terzo posto in classifica. La posizione era irrilevante. Il tempo, invece, era significativo. Era di poco più di due decimi inferiore all'1’30”414 che aveva fatto registrare come giro più veloce nel pur breve Gran Premio di Valencia con la Honda, domenica scorsa.

Ciò che contava di più, però, era la sua reazione quando è tornato al suo posto nel nuovo box insieme al capo tecnico Frankie Carchedi: un accenno di sorriso, internamente un senso di sollievo più grande? Quest'ultima cosa la sapremo solo il 1° gennaio 2024, quando scadrà il contratto con la Honda che limita lui e la squadra a dire qualcosa.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Underlining the significance of the test, there was no shortage of interested observers in the pitlane for Marquez's first time on the Ducati

"La giornata è stata fantastica", ha dichiarato il direttore sportivo di Gresini Michele Masini ai media martedì dopo il test. "La cosa importante è il feeling. Le sensazioni c'erano, l'atmosfera c'era. Siamo un po' stanchi per questa lunga stagione, ma dopo oggi non vediamo l'ora di iniziare il 2024. Per quanto riguarda i vincoli del contratto, non posso dire di più, ma credo che oggi il cronometro abbia parlato da solo”.

E così è stato. Marquez ha completato 49 giri in totale con la GP23. Nel terzo run ha migliorato il suo tempo fino a 1’30”222. Nel settimo run ha fatto registrare un 1’29”460. Alle 15:21, la sala stampa che si affacciava sul rettilineo di partenza/arrivo è esploso quando l'otto volte campione del mondo ha alzato l’asticella del cronometro ed è salito in cima alla classifica dei tempi.

Probabilmente, c'è stata più emozione e passione in quel momento di quanta ce ne sia stata in quella stanza durante l'intero weekend decisivo per il titolo. Al 46° giro è seguito un 1’29”424, a soli due decimi dal tempo che lo aveva portato al nono posto in griglia con la Honda lo scorso fine settimana. Se si fosse trattato di un tentativo di qualifica, sarebbe stato decimo. Alla fine del test, era quarto e a soli 171 millesimi dal passo. Il suo distacco dalla Ducati di Marco Bezzecchi (sulla stessa GP23), terzo, era di soli 93 millesimi.

Inoltre, ha concluso la giornata senza cadute, dopo che il suo periodo con la Honda è statp chiuso con il record personale di 29 cadute in stagione, l’ultima avvenuta proprio domenica in gara a Valencia dopo un contatto con Jorge Martin. Questo suggerisce due cose: La fiducia di Marquez nell’anteriore della Ducati è buona, e che non stava spingendo al massimo. Quest'ultimo fatto è un elemento su cui i suoi rivali rifletteranno durante l'inverno. Tutto questo è ben lontano dal precedente test del 2023, quando il prototipo 2024 della Honda fu accolto tiepidamente da Marquez.

A prima vista, tutto questo potrebbe sembrare poco. In effetti, ci sono delle avvertenze da considerare. Il grip in pista martedì - anche se ricoperta da un po' di gomma Pirelli proveniente dai test Moto2/Moto3 del giorno precedente - aveva una quantità considerevole di gomma Michelin dal weekend di gara. Nei test, i piani di corsa non sono facilmente collocabili e non tutti hanno fatto giri di time attack. Come ha detto Bezzecchi, i test a Valencia in genere "non significano niente".

Valutare il primo test di Marquez sulla Ducati, quindi, è difficile. Ma ci sono alcuni parametri da considerare che dimostrano che la forma di Marquez era seria e che questo test per lui era davvero importante.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marquez kept things clean in his first day with Gresini and was close to the top of the Ducati pile

Negli ultimi mesi, da quando Marc ha annunciato di voler lasciare la Honda con un anno di anticipo per passare alla Ducati del team Gresini, sono stati fatti due paragoni nella storia della MotoGP. Il primo è il primo test di Valentino Rossi sulla Ducati ufficiale nel 2010, dopo il suo passaggio dalla Yamaha.

Rossi si è piazzato al 15° posto su 17 piloti, con un distacco di 1.8 secondi. All'epoca Rossi era infortunato alla spalla e la Desmosedici non era certo la moto di oggi. Tuttavia, in due anni in sella alla Ducati, Rossi ottenne solo tre podi e in seguito avrebbe ammesso che questa scelta di carriera fu un errore.

Poi c'è il primo giro di Jorge Lorenzo sulla Ducati nel 2016, nei test di Valencia. Il primo approccio del tre volte campione del mondo con la Ducati fu molto più positivo. Alla fine del secondo giorno di test era ottavo, a soli 769 millesimi dal passo. Lorenzo ha vissuto una difficile stagione di debutto nel 2017, ottenendo tre podi, ma avrebbe vinto tre volte nel 2018 prima di passare alla Honda l'anno successivo.

Marquez, quindi, è già più vicino al passo di Rossi e Lorenzo. Tuttavia, Marquez è in sella a una moto che ha vinto il campionato del mondo con Francesco Bagnaia, e quindi è già ben rodato. Rossi, Lorenzo e Marquez stavano tutti prendendo confidenza con la moto nei loro primi test e non si stavano immergendo troppo a fondo nelle impostazioni delle loro moto.

In linea di massima, il paragone di cui sopra - vale la pena di sottolinearlo - non significa molto. Ma il parallelo più pertinente è quello dei migliori tempi di settore del test di martedì. Nel terzo settore, Marquez ha fatto registrare il miglior tempo assoluto in 21”215. Il terzo settore comprende la curva 7 fino all'uscita della curva 11, con Marquez che sembra aver guadagnato alla curva 8, dove si carica sui freni con un po' di piega prima di curvare su un tornante a sinistra. Prima della 2023, era in frenata e nelle curve a sinistra che Marquez surclassava la Honda e i suoi rivali.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Early indications suggest that Marquez's adaption to the Ducati is progressing nicely

"Ho controllato i dati prima di essere qui [a parlare con i media] per vedere lo stile di Marc ed è stato davvero buono fin dall'inizio", ha osservato il pilota ufficiale Ducati Enea Bastianini. “Ha fatto molto presto ad essere veloce, perché la Ducati per questo è una buona moto per il primo impatto”.

"Dopo, ho visto anche il suo time attack ed è stato davvero buono. Probabilmente è il pilota Ducati più veloce alla curva 8. È impressionante in quella curva. Poi per il resto, tutto normale. Sono curioso di vedere come andrà la prossima stagione, perché se questa è stata complicata, la prossima sarà ancora più difficile per tutti".

Martedì scorso, in vista del test, il direttore generale della Ducati Gigi Dall'Igna ha ammesso che Marquez non era desiderato dalla casa italiana. Ma ora che è qui, il suo feedback sarà di grande interesse. Lunedì, il direttore sportivo della Ducati Davide Tardozzi ha dichiarato a Motorsport.com che Marquez "alzerà il livello" in Ducati e ha persino scommesso che sarebbe stato il più veloce nel test. Ci è andato vicino.

Nessuno dei suoi colleghi è rimasto particolarmente sorpreso dal ritmo di Marquez. Bagnaia ha osservato: "Penso che possa essere molto contento, soddisfatto della nostra moto", mentre Fabio Quartararo ha previsto correttamente il giro di Marquez in 1’29”4. Che si creda a quanto visto nei test di Valencia o che si abbia bisogno di una conferma concreta l'anno prossimo, quando inizieranno le gare, ciò che è chiaro è che il debutto di Marquez in Ducati è stato un successo sotto ogni aspetto.

Il linguaggio del corpo di Marquez ha detto molto nell'ultimo anno, durante il suo periodo di crisi con la Honda. Nei test di Valencia ha raccontato una nuova storia. Quando Motorsport.com ha chiesto a Masini se avesse notato un vero cambiamento di umore nel corso delle sette ore del 28 novembre, ha risposto semplicemente: "Ho visto...".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images If Marquez can rediscover his form on the Ducati, the 2024 MotoGP season promises to be full of talking points

I tempi sul giro sono una cosa, ma è ciò che li ha preceduti che contestualizza veramente la sua prova. Un braccio gravemente rotto in un incidente nel GP di Spagna del 2020, quattro operazioni, due attacchi di diplopia e due stagioni senza vittorie lo hanno costretto a lasciarsi alle spalle la sua famiglia allargata della Honda per affrontare una sfida che, se dovesse fallire, danneggerebbe la sua carriera e la sua reputazione molto più di quanto non farebbe il restare in HRC completando l'ultimo anno del suo contratto.

Da quando è stato annunciato il suo passaggio in Gresini, Marquez ha sempre sostenuto che la vittoria non è mai stata la priorità: si trattava semplicemente di ritrovare la gioia di guidare e di eliminare i dubbi che gli ultimi quattro anni gli avevano inculcato. Dopo il test di Valencia, sembra che entrambe le cose siano già state raggiunte.