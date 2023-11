MotoGP | Masini: "Marc non parla? Ha parlato il cronometro per lui"

"Mentirei se dicessi il contrario". Michele Masini non ha avuto paura ad essere onesto quando è stato chiamato a commentare il debutto di Marc Marquez sulla Ducati del Gresini Racing nei test collettivi della MotoGP a Valencia. Il team manager della squadra faentina ha infatti risposto così quando gli è stato domandato se l'obiettivo per il 2024 sarà quello di lottare per il titolo o almeno per le posizioni di vertice con l'otto volte campione del mondo.

E dopo quanto ha mostrato oggi si fa anche fatica a dargli torto. Pur avendo completato meno di 50 giri in sella alla Desmosedici GP23, moto che appena 48 ore fa ha conquistato il titolo con Pecco Bagnaia e che avrà a disposizione nella prossima stagione, il #93 è stato subito capace di allinearsi ai più veloci, chiudendo con il quarto tempo di giornata dopo aver comandato anche la classifica in alcuni tratti.

I vincoli contrattuali ancora in essere con la Honda hanno impedito al pilota di Cervera di dare le sue prime impressioni ai giornalisti, quindi lo ha fatto Masini, che però a sua volta sul tema Marc aveva la bocca parzialmente cucita. Pur senza voler rischiare di violare gli accordi, qualche sfumatura su com'è andata oggi l'ha regalata.

"La giornata è stata incredibile. Il feeling c'era, l'atmosfera anche. Ovviamente siamo molto stanchi dopo una stagione così lunga, ma siamo impazienti di cominciare la prossima. Non posso dire molto, ma credo che oggi il cronometro abbia parlato per Marc", ha spiegato.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

"Oggi credo che abbiamo fatto un grande lavoro in entrambi i lati del box. Non siamo riusciti a fare quanti giri avremmo voluto a causa delle cattive condizioni climatiche. Ma alla fine siamo riusciti a fare un grande risultato", ha aggiunto.

Quando poi gli è stato domandato se sia già vista l'impronta di Marc all'interno del box, ha spiegato: "Purtroppo non posso parlare troppo, ma quando abbiamo preso questa decisione ero certo che ci avrebbe permesso di alzare il livello come squadra. L'approccio è stato grandioso e ci ha regalato un inizio brillante per questo nuovo capitolo".

Infine, sulla possibilità di lottare alla pari contro le GP24 anche con la GP23, ha concluso: "Questo non lo posso sapere, ma noi dobbiamo cercare di fare il massimo con il pacchetto che abbiamo. Sicuramente avremo a disposizione un anno di dati da studiare. Per noi però sarà cruciale arrivare alla prima gara già al nostro massimo".