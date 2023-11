MotoGP | Ducati: grande festa il 15 dicembre alla Unipol Arena di Bologna

Cambia la location, ma anche quest'anno sarà Bologna ad ospitare le celebrazioni per i trionfi della Ducati. Lo scorso anno il teatro della festa erano stati Piazza Maggiore e Palazzo Re Enzo, ma forse il vero e proprio diluvio che si era abbattuto sul capoluogo emiliano ha portato a più miti consigli, perché quest'anno ad ospitarla sarà la Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Quest'anno sono addirittura tre le corone da celebrare a "Campioni in Festa": se Pecco Bagnaia ed Alvaro Bautista si sono confermati rispettivamente sul trono della MotoGP e del Mondiale Superbike, Nicolò Bulega ha portato a Borgo Panigale anche l'alloro della Supersport. Ovviamente loro tre saranno i grandi protagonisti, ma saranno presenti anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che hanno completato una storica tripletta alle spalle di Bagnaia in MotoGP.

Sarà un'occasione per condividere la gioia di una stagione sportiva indimenticabile ed unirsi ai festeggiamenti della squadra di Borgo Panigale che, con impegno e passione, ha portato al compimento di un 2023 da sogno.

Il filo rosso che unisce tutti i successi della stagione sportiva di Ducati Corse ha portato Desmosedici GP, Panigale V4 R e Panigale V2 ad essere le migliori moto in griglia nei rispettivi campionati. Alla conquista dei tre Titoli Mondiali Piloti Ducati associa la tripla vittoria nelle classifiche riservate ai Costruttori in una storia che parla nuovamente di talento, passione e dedizione Made in Italy.

Nei prossimi giorni verrà diffusa una comunicazione ufficiale contenente maggiori dettagli sull'evento e le modalità di accesso alla location. La festa, dedicata a tutti gli appassionati, sarà ad ingresso gratuito.