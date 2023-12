MotoGP | Marquez operato per risolvere la sindrome compartimentale

Marc Márquez ha completato martedì il suo primo test sulla Ducati Desmosedici GP23 con cui correrà la prossima stagione nel Campionato del Mondo MotoGP, una giornata intensa in cui l'ex pilota Honda ha accumulato 49 giri del tracciato valenciano, diventando la grande attrazione della giornata di test e, soprattutto, facendo capire che con questa moto torna la versione migliore dell'otto volte campione del mondo.

Da qualche settimana, però, Márquez soffriva di problemi di rigidità al braccio destro, lo stesso che si è infortunato nel fatidico 2020 e che lo ha portato in sala operatoria per ben quattro volte, l'ultima lo scorso anno dopo il Gran Premio d'Italia.

Quest'anno lo spagnolo aveva finalmente portato a termine la stagione con la Honda in modo pulito, ma dopo il test di Misano a settembre, il pilota ha iniziato a notare che il suo braccio destro si stava irrigidendo e peggiorava sempre di più. Dopo essersi sottoposto a diversi controlli, è stato escluso un infortunio e il problema è stato ridotto a una sindrome compartimentale che lo ha colpito in misura maggiore o minore a seconda della durezza dei circuiti.

Il calendario serrato e il rush finale di otto gare in dieci settimane hanno impedito a Márquez di sottoporsi prima a un intervento chirurgico, cosa che ha finalmente potuto fare mercoledì: "Nella seconda parte della stagione ho sofferto molto di sindrome compartimentale al braccio destro", ha scritto Marc sui suoi social media. "Questa mattina (mercoledì, ndr) abbiamo risolto il problema con l'équipe del dottor Ignacio Roger de Oña, con l'obiettivo di essere pronti per il 2024", ha aggiunto il pilota di Gresini.

Márquez è riuscito a salire sul podio nella Sprint del Gran Premio di Valencia, ma domenica non ha potuto dire addio a quella che è stata la sua squadra per 11 stagioni, il team Repsol Honda. Nell'ultima gara dell'annoinfatti è stato protagonista di un incidente al quinto giro con Jorge Martín ed entrambi sono finiti a terra. Nel caso di Marc, è stato sbalzato in aria e ha colpito violentemente l'asfalto, ma fortunatamente non ha riportato lesioni che gli hanno impedito di prendere parte al test di martedì, in cui ha debuttato sulla Ducati con il quarto tempo della giornata.