MotoGP | Martín: "Ho imparato da Marc già dalla sua prima uscita”

Il vicecampione del mondo della MotoGP Jorge Martín ha dichiarato martedì, dopo il test ufficiale pre-stagionale di Valencia, che il tempo di Marc Márquez "è stato veloce", ma che "non mi ha impressionato perché sapevamo tutti che sarebbe stato veloce".

Martín è stato autore di due cadute inaspettate: "È stata una giornata complicata, nella caduta abbiamo girato con una gomma più dura del previsto, stavo bene ma poi ho avuto un problema all'uscita dei box", ha spiegato su DAZN Spagna. "Ero arrabbiato per aver perso la fiducia che avevo nel weekend, è stata una giornata molto complicata. Non abbiamo mai pensato a un time attack, abbiamo preso abbastanza rischi quest'anno per rischiare ora", ha detto.

Martín è uno dei piloti che ha provato la nuova Ducati Desmosedici GP24: "È stato difficile capire la nuova moto 2024, le sensazioni erano un po' strane, qualcosa non funzionava con l'elettronica, ho notato più potenza, ma non ho capito se è migliorata, la connessione con l'acceleratore non andava bene, credo", ha spiegato.

Su ciò che chiede alla nuova moto, il pilota non vuole cambiare il suo modo di guidare. "Più potenza, si vuole sempre più potenza e correre di più sul rettilineo, ma non cambiare il modo di guidare, lo stile", ha sottolineato.

Sul debutto di Márquez con la Ducati, Martín era molto curioso. "È stato molto veloce, non ha impressionato nessuno perché ce lo aspettavamo tutti, abbiamo visto i dati della prima uscita e sembrava che fossimo lo stesso pilota, ho già imparato alcune cose e spero di impararne altre, non vedevo l'ora di vedere i suoi dati", ha detto. "È una sfida e una motivazione poter correre contro uno dei migliori piloti della storia", ha aggiunto a proposito del fatto di averlo come rivale sulla stessa moto.

Infine, Martín ha parlato dello scambio di caschi con Marc avvenuto lunedì: "Sono stato molto contento di avere uno dei caschi di Marc, penso che sia uno dei più grandi piloti della storia, è stato molto bello scambiare i caschi con lui e anche con Dani Pedrosa".