MotoGP | Gresini festeggia 30 anni: al Sachsenring torna l'iconica livrea blu e gialla di Gibernau

Gresini Racing ha scelto un modo speciale per celebrare le sue 30 stagioni nel Motomondiale, riportando in pista un frammento della propria identità proprio nel weekend del Sachsenring. La squadra italiana ha infatti preparato una livrea celebrativa che richiama una delle immagini più iconiche e belle della sua storia, ossia quella che accompagnò Sete Gibernau alla vittoria sul tracciato tedesco nel 2003

La combinazione blu e gialla che allora campeggiava sulle carene, legata agli sponsor spagnoli Movistar e Telefonica, tornerà a colorare la Ducati in un omaggio che intreccia memoria e identità. Un modo per ricordare come Gresini abbia sempre saputo lasciare un segno, riportando in scena una pagina che continua a raccontare la sua storia nel motomondiale.

Già ieri il team aveva iniziato a far intuire la direzione, giocando sui social con un riferimento che non è passato inosservato: "Movistar Treck", un gioco di parole che mescola l’iconica serie di fantascienza con lo storico sponsor Movistar, protagonista di un’epoca d’oro della squadra. Nel teaser compariva anche il volto di Sete Gibernau, insieme a quelli dei due piloti di questa stagione, Alex Marquez e Fermín Aldeguer, con quest’ultimo che sarà purtroppo costretto a saltare il GP a causa degli infortuni.

La scelta di Gresini non è casuale. Il Sachsenring è uno dei luoghi simbolo della storia del team, il teatro in cui Gibernau conquistò una delle quattro vittorie di quella stagione straordinaria. Un’annata chiusa con 277 punti e il secondo posto nella classifica piloti, che contribuì a definire uno dei capitoli più intensi e riconoscibili.

Già in Brasile, per la moto di era vistita verdeoro, un omaggio al Paese sudamericano e ad Alex Barros. Il team italiano esordì nel Motomondiale nel 1997 (nell'allora classe 500) proprio con Barros, che portava in pista i colori del suo Paese.

In un campionato in cui le livree cambiano spesso seguendo logiche commerciali, questa operazione ha un sapore completamente diverso, perché è un ritorno alle radici, un modo per riaffermare l’identità della squadra. Una scelta che riporta in pista colori iconici, quelli di una livrea che ha scritto a suo modo un pezzo di storia della MotoGP e che ha accompagnato tanti duelli memorabili con Valentino Rossi.



