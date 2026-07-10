MotoGP | Alex Marquez e la firma per KTM: "È ciò che volevo, era la decisione da prendere nel momento ideale"

Alex Marquez arriva al Sachsenring con il suo futuro risolto. O meglio, annunciato. Anche se il pilota spagnolo non poteva pronunciarsi al riguardo, era un segreto di Pulcinella che avrebbe lasciato il Gresini Racing alla fine di questo 2026 per diventare pilota ufficiale, in un team factory, a partire dal 2027.

Una notizia che è già stata annunciata: l'attuale vicecampione del mondo vestirà di arancione approdando in KTM a partire dal prossimo anno, dove farà coppia nel team ufficiale con Fabio Di Giannantonio, proveniente dalla Pertamina Enduro VR46.

Questo giovedì, al Sachsenring, il minore dei Marquez è stato uno dei principali protagonisti, per spiegare il passaggio alla Casa di Mattighofen. Cosa che ha fatto davanti ai media arrivati nella sede del Gran Premio di Germania di questo fine settimana, tra cui Motorsport.com.

"Sono molto orgoglioso. Prima di tutto, il passaggio a KTM non è stata una decisione facile, venendo da dove vengo. Ma è vero che, già a novembre, parlando con Nadia (Padovani, proprietaria del Gresini Racing e vedova di Fausto Gresini), le ho fatto una promessa. Le ho detto che se fosse arrivato qualche team o qualche factory a ingaggiarmi, sarebbe stata la prima a saperlo", ha iniziato a spiegare Alex Marquez.

"Non volevo agire alle spalle. Man mano che le trattative andavano avanti, chiamavo Nadia e Michele (Masini, team manager) e li tenevo informati di tutto. E loro mi hanno sostenuto nella decisione. Credevano che fosse ciò che meritavo, che fosse ciò per cui stavo lottando in questi anni, e che dopo un anno come il 2025 dovessi andare via. Questo mi ha dato molta tranquillità".

"E poi c'è il modo in cui è arrivata KTM, la decisione che hanno preso con me. Mi sono sentito voluto fin dall'inizio. E conosco anche persone dentro KTM, che mi hanno aiutato a prendere la decisione", ha proseguito.

Anuncio de Alex Márquez como fichaje de KTM Foto de: KTM Images

Per Alex Marquez, anche per la sua età e per il momento attuale della sua carriera sportiva, il passaggio a KTM è la decisione giusta nel timing giusto: "Dopo l'anno scorso, per me era come chiudere un ciclo, capire quanto posso fare ancora qui. Cercare nuovi stimoli, qualcosa di diverso... Ma, soprattutto, con il cambio di regolamento del 2027, essere pilota factory ed essere in un team ufficiale è molto importante, affinché tutti i pezzi ti arrivino super rapidamente e tu possa essere collegato con la factory, e possa lavorare lì".

"Dalla prima moto che useremo nella prima gara a quella che useremo nella terza, magari non avrà nulla a che vedere, e saranno stati cambiati due telai, due forcelloni... Ed è per questo che è super importante essere team ufficiale in una squadra factory. Per questo la decisione, era ciò che volevo, il mio obiettivo, e ho 30 anni, era la decisione da prendere nel momento ideale".

Interrogato sul fatto che il passaggio rappresenti un miglioramento economico, il #73 ha voluto chiarire: "Tutto conta nella vita. Come quando cambi lavoro, tutto conta, metti tutto sul tavolo ed è una bilancia. Ma l'aspetto economico non è stata una priorità. Il progetto sportivo era ciò che mi motivava di più".

Tradizionalmente, Alex Marquez ha sempre ottenuto risultati migliori di quanto le aspettative di alcuni lasciassero presupporre, come è accaduto nel suo grande 2025. Al pilota di Cervera è stato chiesto se questa sia una nuova opportunità per continuare a zittire le critiche: "Onestamente, zittire le critiche non è qualcosa che mi tolga il sonno in questo momento", ha risposto.

"Siamo in uno sport in cui per la gente è molto facile parlare. Quindi non è il mio obiettivo zittire nessuno: io prendo le decisioni per me stesso, per i miei, e non per zittire le critiche. Io proverò a farlo nel miglior modo possibile. Forse c'è gente che non capisce la decisione, ma credo che ci sia stato anche un danno all'immagine di KTM l'anno scorso, quando hanno avuto la crisi finanziaria. Ora questo è già cambiato moltissimo. Si erano svalutati molto. Si stanno riprendendo, e ci sono le persone giuste, nella factory giusta".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marquez ha affrontato anche il fatto di avere Fabio Di Giannantonio come compagno, e che saranno due piloti provenienti dalla Ducati: "Io credo che sia una cosa positiva. Perché quando arrivano due piloti dalla stessa moto, le sensazioni sono più o meno le stesse. Quindi possiamo avere più o meno le stesse esigenze, o aver bisogno più o meno delle stesse cose. Ed è lì che il lavoro della factory può essere un po' più semplice. Quando due piloti hanno bisogno di seguire due direzioni è quando tutto si complica un po'. Io credo che possa essere più vantaggioso. E quanto più veloce è il compagno, meglio è. Perché può spingerti. E basta, credo che Fabio ed io possiamo formare una buona coppia".

Infine, Alex ha parlato anche di Fermin Aldeguer, infortunato ad Assen con una frattura di una vertebra, cosa che gli impedirà di gareggiare al Sachsenring: "Ho parlato con lui, è venuto con noi a Madrid per fare un controllo. Sta bene, ma deve restare a riposo, e non posso dire molto di più. Vi dico anche che non gli ho chiesto cosa abbia esattamente, come lesione e tutto il resto, perché non volevo saperlo. Perché se esce qualcosa da qualche parte, non sarò io a raccontarlo, che lo racconti lui a suo tempo", ha concluso.