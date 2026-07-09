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MotoGP | Martin: "Voglio concentrarmi sul presente, abbiamo una buona opportunità e una grande sfida"

Jorge Martín arriva in Germania da leader del Mondiale e solo una settimana dopo essere stato confermato come pilota del team ufficiale Yamaha per la stagione 2027.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Quello di Jorge Martin comincia a diventare un caso da studiare: dopo un anno fuori dalle gare per i molteplici infortuni e senza essere nel suo momento migliore, lo spagnolo arriva all’undicesimo Gran Premio della stagione, quello che segna il giro di boa del campionato, da leader del Mondiale, quasi senza averlo cercato e, assicura, senza "pensarci".

Ciò a cui invece ha pensato il madrileno è stato assicurarsi il futuro fin dall’inizio della stagione con un ingaggio stellare con il team ufficiale Yamaha, una mossa che è stata ufficializzata lo scorso 1° luglio.

Questo giovedì, alla vigilia del Gran Premio di Germania, a Martin è stato chiesto, logicamente, di questa mossa e del suo futuro, proprio ora che sta riuscendo a domare l’Aprilia e a guidare il Mondiale.

"Alla fine io prendo le decisioni che credo siano le migliori per me e la mia famiglia", ha spiegato lo spagnolo prima di evitare l’argomento. "Ma questo lo vedremo in futuro, con il cambio di regolamento è difficile sapere come saranno le moto. Ora voglio concentrarmi su quest’anno, in cui ho una buona opportunità e una grande sfida. Voglio solo essere focalizzato sul presente", ha detto guardando al titolo, che ha già conquistato nel 2024 con il Prima Pramac Racing.

Proprio con la Ducati di Pramac, un anno prima, nel 2023, Martin ha conquistato la vittoria al Sachsenring.

"Arrivo in buona forma, ho cercato di staccare in questi giorni, ma allenandomi, facendo molta bicicletta per arrivare nella miglior forma possibile in Germania, che è una pista che mi piace e avremo bel tempo, quindi cercheremo di godercela", ha detto.

Nonostante quel buon feeling con la pista, per Jorge questa sarà la sua prima volta su questo tracciato con la moto italiana, dato che gli infortuni gli hanno impedito di correre qui l’anno scorso.

"Non ho mai corso con l’Aprilia su questo circuito, non so cosa aspettarmi, facciamo sempre un buon lavoro con il team, siamo agili nel trovare la strada, e spero che potremo farlo questo fine settimana. Arriviamo molto vicini alle Ducati, ci sarà bel tempo e cercherò di sfruttare il venerdì come un test per migliorare la base della moto", ha argomentato parlando a tutta velocità.

"Sento che ci sono piste dove tutto viene naturale e io sono lì; in altre faccio più fatica. L’obiettivo è avere sempre buone sensazioni, su tutte le piste. Ad Assen sono partito bene in gara, ero primo, ma mi mancava ritmo per poter restare lì", ha ricordato, nonostante sia uscito da lì con un podio e la leadership.

“Devo colmare quel divario affinché, se dovesse arrivare quel giorno, se avessimo la possibilità di lottare per il titolo, avrò tutte le armi necessarie per farlo”, ha concluso.

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