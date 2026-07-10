MotoGP | Quartararo: "Non credo che Yamaha abbia rallentato lo sviluppo perché io e Rins ce ne andremo"

Erano vari i segreti di Pulcinella sul mercato dei trasferimenti della stagione 2026 della MotoGP, ma ora i più sono stati confermati. Durante la settimana di pausa tra i Gran Premi di Paesi Bassi e Germania, sono state ufficializzate diverse notizie anticipate da Motorsport.com, relative alla formazione Yamaha a partire dalla prossima stagione.

Da un lato, è stata annunciata la partenza di Fabio Quartararo, dopo aver legato tutta la sua carriera sportiva nella classe regina alla Casa di Iwata, con la quale ha conquistato il titolo mondiale nella stagione 2020, e quella di Alex Rins alla fine di quest’anno. D’altro canto, è stato reso noto che i loro sostituti saranno Jorge Martín, campione del mondo del 2024, e Ai Ogura, vincitore dell’ultima gara ad Assen, entrambi provenienti dall’Aprilia.

Mentre tutto lascia intendere che Rins non resterà in griglia, anche il destino di Quartararo è ormai noto, come anticipato da Motorsport.com all’inizio della stagione: il francese passerà alla Honda HRC, dove resta ancora da decidere chi sarà il suo compagno nella squadra ufficiale: Diogo Moreira, proveniente dal Team LCR, o David Alonso, dal Campionato del Mondo Moto2.

Questo giovedì al Sachsenring, il ‘Diablo’ ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media, affermando di non sapere esattamente quando verrà reso noto il suo prossimo destino, anche se ha anticipato che è quasi imminente.

"Non so esattamente quando si saprà del mio futuro, ma sarà presto. Non è che abbia qualcosa da nascondere, semplicemente non posso ancora dirlo», ha esordito.

In realtà, la questione contrattuale è praticamente più interessante di ciò che accadrà in pista, vista la grande difficoltà che sta incontrando il pilota di Nizza, così come i suoi compagni di marca in sella alla M1 con motore V4.

"Credo che qui faremo fatica", è stata la previsione di Quartararo in vista del Sachsenring.

Il transalpino ha affrontato anche la questione della moto, legata al futuro degli attuali piloti del team ufficiale.

"Non credo che la Yamaha abbia frenato l’evoluzione della moto perché io e Alex Rins non saremo qui l’anno prossimo. Lo sviluppo era già inesistente da settembre a febbraio, dunque mi aspettavo che l’evoluzione si fermasse ora, per concentrarsi sulla moto da 850 cc. Ed ora ha senso che ciò avvenga”.