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MotoGP | Marquez: "Sono forte, ma non sono Superman. Non vincerò i prossimi tre campionati"

Marc Marquez, che può ottenere la sua decima vittoria da pilota di MotoGP al Sachsenring questo fine settimana, celebra il fatto di essere rientrato nella lotta per il titolo, ma mantiene un profilo basso a causa della limitazione provocata dal suo braccio destro.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Dopo essersi operato per la settima volta al braccio destro, e aver saltato due Gran Premi (Francia e Catalogna), Marc Marquez torna a essere in corsa per il Mondiale, dopo aver inanellato due vittorie consecutive in Ungheria e Brno, ed aver salvato il salvabile ad Assen, dieci giorni fa, chiudendo la gara al settimo posto.

In questa finestra di tempo, Marco Bezzecchi è riuscito ad accumulare solo 13 punti, circostanza che ha fatto sì che l'italiano non solo perdesse la leadership della classifica generale, ora nelle mani di Jorge Martín, ma anche che le possibilità del campione in carica crescessero esponenzialmente: il pilota della Ducati si trova ora a 40 punti dalla vetta. Una distanza molto più gestibile dei 102 che lo separavano dalla leadership la domenica del Mugello, quando era rientrato.

Questa scalata che lo ha ricollocato quinto fa sì che arrivi al Sachsenring con la maggior parte dell'attenzione addosso. Insieme ad Austin, il tracciato tedesco è il suo talismano: ha vinto nove volte da quando ha debuttato nella classe regina (2013), e questa domenica ha a portata di mano la possibilità di eguagliare il record di Giacomo Agostini, che ottenne dieci successi ad Imatra (Finlandia).

"Ad Assen avevo una mentalità, qui ne ho un'altra. L'obiettivo è lottare per il podio", ha riassunto Marquez, che sa già cosa ci si aspetta da lui al Sachsenring. Anche se, come sottolinea, le aspettative dei tifosi possono non coincidere con le sue.

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Quando arrivi su un circuito così, dove in passato ti è andata così bene, sembra che si dia per scontato che tu ottenga i 37 punti, ma se non lo fai è un disastro", ha riflettuto il catalano, prima di proseguire: "Ho diversi piloti davanti a me, quindi continuo con la stessa mentalità. Ero fuori dalla lotta tre gare fa, e ora sono di nuovo nel vivo".

La lettura della prima metà della stagione che fa il pilota di Cervera è condivisa da chiunque abbia seguito da vicino ciò che è accaduto in pista.

"Se il campionato è aperto è perché nessuno ha un chiaro vantaggio. Secondo me, Bezzecchi è stato il più veloce, ma non il migliore. Perché Martín è in testa", ha raccontato Marquez, al quale è stato posto un dilemma che lo ha lasciato a pensare solo per pochi secondi.

Gli è stato chiesto se preferirebbe continuare ad aggiungere cinque o sei vittorie ogni anno, ma non arrivare a festeggiare nessun altro titolo, oppure laurearsi campione consecutivamente nel 2026, 2027 e 2028, senza che aumenti il suo numero di successi. "Sono forte, ma non sono Superman. Non vincerò i prossimi tre titoli", ha sentenziato.

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