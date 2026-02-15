Vai al contenuto principale

La "mia" nuova Maserati Granturismo 490 è fatta così...

Motor1.com Italia
La "mia" nuova Maserati Granturismo 490 è fatta così...

F1 | Novità McLaren: ha un doppio sistema per indicare al pilota quando l’ibrido è in ricarica

Test in Bahrain
F1 | Novità McLaren: ha un doppio sistema per indicare al pilota quando l’ibrido è in ricarica

MotoGP | Brivio propone un cambio di format: vorrebbe due griglie diverse per Sprint e GP

MotoGP | Brivio propone un cambio di format: vorrebbe due griglie diverse per Sprint e GP

F1 | Pirelli, le gomme 2026 per ora convincono: meno graining e surriscaldamento sotto controllo

Test in Bahrain
F1 | Pirelli, le gomme 2026 per ora convincono: meno graining e surriscaldamento sotto controllo

MotoGP | Lorenzo: "Marc ha reinventato il suo stile di guida, sembra quasi che mi assomigli"

Test a Sepang
MotoGP | Lorenzo: "Marc ha reinventato il suo stile di guida, sembra quasi che mi assomigli"

WRC | Evans-Martin trionfano al Rally di Svezia, Toyota cala il poker

Rally di Svezia
WRC | Evans-Martin trionfano al Rally di Svezia, Toyota cala il poker

FE | DS Penske solida ma poco premiata: a Jeddah arriva solo un punto

Jeddah ePrix II
FE | DS Penske solida ma poco premiata: a Jeddah arriva solo un punto

F1 | Quanto si complicano le partenze: si raggiugono i 13 mila giri per preparare il turbo!

Test in Bahrain
F1 | Quanto si complicano le partenze: si raggiugono i 13 mila giri per preparare il turbo!
MotoGP

MotoGP | Brivio propone un cambio di format: vorrebbe due griglie diverse per Sprint e GP

Non essendo un grande fan dell'attuale format dei weekend, Davide Brivio sostiene l'introduzione di due griglie di partenza diverse per le Sprint e le gare principali, modificando così il peso del venerdì nei Gran Premi.

Léna Buffa
Pubblicato:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Foto di: Paul Crock / AFP via Getty Images

Davide Brivio, team principal del Trackhouse Racing da poco più di due anni, è uno dei dirigenti più esperti della MotoGP. Ha anche la particolarità di aver lavorato in Formula 1, ricoprendo diversi ruoli nella dirigenza dell'Alpine, e oggi mette a frutto questa esperienza nel team satellite dell'Aprilia.

La ricchezza del suo percorso e le posizioni di responsabilità che ha ricoperto lo rendono un osservatore attento dell'evoluzione di un campionato in cui opera da 25 anni. Davide Brivio è tra coloro che ritengono che l'organizzazione dei weekend di MotoGP sia oggi perfettibile.

Il format attuale è stato varato nel 2023, quando sono state introdotte le Sprint. A differenza di quanto avviene in F1, queste gare brevi si svolgono in ogni Gran Premio, il sabato pomeriggio, con una griglia di partenza identica a quella della gara principale e stabilita la mattina stessa nelle qualifiche. Le prove del venerdì sono decisive perché designano i primi dieci piloti qualificati automaticamente per la Q2, lasciando poi solo due pass a disposizione in Q1.

"È un'opinione del tutto personale, ma non mi piace il venerdì pomeriggio, quando bisogna già essere tra i primi dieci e questo condiziona tutto il weekend", spiega Davide Brivio in un'intervista concessa a GPOne.

"Ci vorrebbe un venerdì pomeriggio come quello attuale, ma che serva come qualifica per la Sprint, e poi una vera sessione di qualifiche per la gara di domenica. In questo modo avremmo due griglie diverse e non comprometteremmo il weekend già dal venerdì pomeriggio se qualcosa andasse storto".

"A mio parere, sarebbe anche più spettacolare", ritiene il team principal del Trackhouse Racing, "creerebbe un interesse maggiore e ci sarebbero più risultati da seguire nel weekend".

Liberty deve prima aumentare la visibilità della MotoGP

Questo aspetto cambierà con l'arrivo di Liberty Media? Davide Brivio prevede che non sarà una priorità per il gruppo americano, che ha recentemente acquisito la MotoGP.

"Ciò che tutti si aspettano e che, credo, sia l'obiettivo principale di Liberty Media, è che intervengano sulla comunicazione e sul marketing", giudica l'italiano, che intravede possibili ottimizzazioni per aumentare la visibilità del campionato.

"Penso che l'obiettivo generale sia quello di aumentare il pubblico e la base di appassionati sia in termini di numero che di territorialità, ovvero di espanderci in continenti in cui non siamo ancora presenti. Si parla molto degli Stati Uniti, ma il mondo è grande e più ci espandiamo, meglio è".

Davide Brivio, team principal Trackhouse MotoGP Team

Davide Brivio, team principal di Trackhouse Racing in MotoGP

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Credo che abbiano fatto un ottimo lavoro in Formula 1 e che abbiano idee e strategie su come portare questo modello anche in MotoGP. Non credo che si possa fare un copia-incolla tra F1 e MotoGP, ci sono delle differenze, ma l'esperienza acquisita in F1 sarà utile. Ci saranno risorse in comune, ci saranno ottimizzazioni con risorse che lavorano in F1 e che potrebbero lavorare anche qui. Oppure, alcune cose realizzate in F1 ispireranno l'attività qui. Questo è ciò che ci aspettiamo".

Al di là di ciò che ritiene perfettibile nel format dei weekend, Brivio ritiene che la MotoGP produca già uno spettacolo sportivo all'altezza, sufficiente per attirare un pubblico ancora più vasto di quello attuale. Tuttavia, è tra coloro che pensano che i piloti dovrebbero acquisire maggiore notorietà.

"Dal punto di vista sportivo, per quanto riguarda ciò che facciamo in pista, credo che funzioni già molto bene. Le gare sono spettacolari, ma parlando più di promozione e marketing, forse dovremmo avere profili di piloti un po' più carismatici, che risaltino. Quindi forse bisogna lavorare un po' su questo aspetto".

"Quello che voglio dire è che la parte sportiva funziona, abbiamo grandi piloti e costruttori molto coinvolti, con una grande competizione tecnica. Penso che tutto questo funzioni bene. Come sempre, c'è margine di miglioramento, ma credo comunque che la priorità per Liberty Media sia più nell'aspetto promozionale e mediatico per il momento".

