MotoGP

MotoGP | Rivola: "Il 2026 è una prova del 9 per Bezzecchi, spero che la supereremo insieme"

I successi del 2025 alimentano grandi ambizioni per Aprilia e il suo leader Marco Bezzecchi. Secondo Massimo Rivola, la sfida da affrontare è quella della conferma, e non è priva di pressioni.

Léna Buffa
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi ha concluso la stagione 2025 al culmine della sua carriera, questo è innegabile. Mentre l'infortunio di Marc Marquez, subito dopo aver conquistato il titolo, gli ha lasciato campo libero, l'italiano ha confermato i suoi progressi in sella all'Aprilia, portandosi costantemente nelle posizioni di vertice.

Lo abbiamo visto vincere gli ultimi due Gran Premi dell'anno, in Portogallo e a Valencia, ma anche le Sprint in Indonesia ed Australia nelle settimane precedenti, oltre ad ottenere ottimi risultati nelle qualifiche. Una serie del genere non può certamente passare inosservata, tanto più che il livello raggiunto con la RS-GP ha permesso a Bezzecchi di conquistare il terzo posto in campionato, stuzzicando ancora di più l'appetito del suo capo per ciò che il futuro potrebbe riservare.

Massimo Rivola è diventato molto rapidamente il primo fan del pilota di Rimini. Inizialmente ingaggiato all'ombra di Jorge Martin, Bezzecchi ha immediatamente dimostrato che la sua stagione 2024 altalenante non era rappresentativa di ciò che era in grado di realizzare quando ha dovuto fare a meno del suo compagno di squadra, infortunato prima ancora dell'inizio del campionato. Passato al ruolo di leader dell'Aprilia, ha imparato a nuotare in acque profonde e ha conquistato tutti con il suo approccio e con i suoi risultati.

"A mio parere, è migliorato un po' ovunque, in pista e fuori, nei box e fuori, nelle qualifiche e in gara", ha osservato Massimo Rivola pochi giorni fa, a margine dei test invernali di Sepang. Ma a questa lusinghiera constatazione segue immediatamente l'annuncio di aspettative molto ambiziose.

"Quest'anno è per lui una sorta di prova del nove perché, a differenza dello scorso anno, le aspettative sono un po' più alte. Se le è fissate lui stesso, quindi spero che superi quest'ultima fase gestendo queste aspettative, perché di solito è questo che tradisce tutti noi", ha avvertito il CEO dell e dell'Aprilia Racing.

Per quanto ambizioso, Massimo Rivola è ben consapevole del peso mentale che possono comportare gli obiettivi elevati che accompagnano un pilota e una squadra. Intende quindi continuare a sostenere al meglio il suo pilota, il cui futuro con l'Aprilia è già stato deciso.

"Per noi che abbiamo concluso il campionato vincendo gare - d'accordo, senza Marc Marquez, ma lo dimentichiamo in fretta - si tratta di gestire la sua testa e la nostra, di saper gestire anche lui, di fare in modo che mantenga i piedi per terra", ha sottolineato il CEO italiano.

Massimo Rivola

Massimo Rivola

Foto di: Aprilia Racing

"Il presente è adesso e quello che hai fatto prima non conta. E spero che supereremo questo ostacolo tutti insieme. La cosa bella è che con Marco tutto quello che facciamo, lo facciamo insieme".

"Non c'è dubbio" che la moto sarà migliore nel 2026

La conferma dipenderà ovviamente anche dal livello di competitività che la RS-GP sarà in grado di dimostrare. Su questo punto, i primi test hanno mostrato segnali promettenti. Massimo Rivola assicura tuttavia di non essere preoccupato che la dinamica della scorsa stagione possa interrompersi.

"No", ha risposto a questa domanda in Malesia. "Capisco cosa intendi, ma se guardo alla storia di Aprilia, ogni anno la moto è migliorata. Nel caso di quella del 2027, è più difficile perché cambia il regolamento, ma ogni anno dico che la prossima sarà migliore perché vedo la qualità dell'azienda, come ci siamo strutturati, il livello delle persone".

"Quindi non avevo alcun dubbio che quella del 2026 sarebbe stata migliore, soprattutto perché i numeri lo dimostrano nelle simulazioni e stiamo iniziando ad avere una buona correlazione e la capacità di ottenere dati affidabili al riguardo".

A questo punto, Aprilia si considera sulla scia della Ducati e con reali possibilità di riprendere la competizione da dove si era interrotta. Previsioni che dovranno essere confermate la prossima settimana in Thailandia, dove si svolgeranno gli ultimi test invernali, seguiti immediatamente dal primo Gran Premio.

