MotoGP | Trackhouse vuole proseguire il suo legame con Aprilia

Dopo aver salvato in extremis il programma del team RNF, il Trackhouse Racing giunge al termine del suo contratto triennale con Aprilia, di cui è diventato il team satellite nel 2024. È ora di definire nuovi progetti? Non proprio, perché la scuderia americana vuole continuare questa collaborazione. Davide Brivio, invece, desidera cogliere l'occasione per fare il punto su questa prima fase di collaborazione.

"Il nostro piano per il futuro è quello di rinnovare il contratto con Aprilia", spiega il team principal in un'intervista concessa a GPOne. "Il contratto sta per scadere, è vero, e ne stiamo già parlando con Massimo (Rivola). Alcuni degli aspetti più importanti sono già stati definiti, quindi un giorno dovremo discutere dei dettagli, ma si tratta di questioni minori".

"È bene scambiarsi qualche opinione", continua il manager italiano. "Noi di Trackhouse siamo ormai al terzo anno con Aprilia e, a mio parere, ci sono cose di cui possiamo parlare in modo costruttivo. Quindi sì, continueremo con Aprilia, ma dobbiamo riunirci e discuterne meglio".

A Noale sono altrettanto ottimisti sul futuro di questa collaborazione, mentre inizia un anno di rinnovo dei contratti per tutti gli attori della MotoGP prima dell'entrata in vigore di un nuovo ciclo regolamentare nel 2027. Il motto della direzione italiana in questo inizio d'anno è ricordare che Trackhouse è un attore a pieno titolo del crescente successo di Aprilia.

"Sono molto soddisfatto del nostro rapporto", aveva dichiarato Massimo Rivola durante la presentazione di Aprilia Racing, nel mese di gennaio. "Non è solo un team satellite, ma un vero e proprio partner".

E il CEO faentino non si ferma qui, perché dopo una stagione 2025 di successo per la RS-GP, vuole vedere brillare tutte e quattro le moto quest'anno. "C'è Justin (Marks) che è molto intelligente ed appassionato, c'è anche Davide che ha molta esperienza e gestisce il team, e poi ci sono i piloti".

"Raul (Fernandez) ha finalmente dimostrato il suo talento e mi aspetto molto da lui il prossimo anno. E ho grande fiducia in Ai Ogura perché abbiamo visto che è molto talentuoso e molto veloce. Quindi penso che avremo quattro moto molto competitive".

La MotoGP rimane nei piani di Trackhouse

Una cosa è certa, il seguito della storia di Trackhouse si scriverà nella MotoGP, campionato in cui il team americano ha investito per espandere la propria attività oltre il mercato statunitense, in cui era già perfettamente integrato. Sebbene sia arrivato attraverso l'acquisizione di un programma esistente, il team creato da Justin Marks ha rapidamente trovato il suo posto, arrivando a vincere un Gran Premio nella scorsa stagione.

"Justin è entusiasta di questa avventura e orgoglioso di essere in MotoGP", assicura Davide Brivio. "La NASCAR è una realtà molto importante, ma circoscritta al territorio americano, mentre la MotoGP gode di una visibilità mondiale. Corriamo in tutto il mondo, quindi è un altro livello".

"Onestamente, quando ho iniziato pensavo che ci fossero più cose in comune tra questi due mondi delle corse, ma in realtà sono piuttosto diversi. La prima differenza è la territorialità. Correre solo in America o correre in tutto il mondo, questo riguarda questioni di trasporto".

"Ci sono questioni logistiche, ma anche amministrative, molte cose. E devo dire che questi due anni sono stati molto utili a Trackhouse per fare questa esperienza, capire la MotoGP, entrare meglio in questo ambiente", sottolinea Davide Brivio. "È stato utile per loro entrare in questo ambiente e credo che ora ci siamo".