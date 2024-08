MotoGP | Bezzecchi torna a divertirsi, ma “guida ancora sui problemi”

La GP23 si è rivelata una moto insidiosa per diversi piloti, già a partire dallo scorso anno aveva mandato in difficoltà alcuni dei piloti che la utilizzavano e quest’anno la storia si è ripetuta con i team “satellite”, che hanno ereditato quella che però è la moto campione del mondo. Tra i piloti entrati in difficoltà con la Ducati del 2023 c’è Marco Bezzecchi, che non ha disputato una prima parte di stagione esplosiva come ci si aspettava a inizio anno.

Sembra però che la situazione stia migliorando pian piano, perché il portacolori del team Pertamina Enduro VR46 ha concluso il Gran Premio d’Austria col sorriso. Fino ad ora annovera nel suo palmarès 2024 un solo podio, conquistato a Jerez de la Frontera, ma le sensazioni avute al Red Bull Ring questo fine settimana hanno eguagliato, se non superato, quelle dello scorso maggio in Spagna.

Il pilota di Viserba è apparso contento e sorridente al termine della gara di domenica, conclusa in sesta posizione: “Sensazioni positive, direi un weekend buono rispetto agli ultimi, sono abbastanza soddisfatto. Il lavoro del sabato si è visto soprattutto all’inizio. In staccata sono tornato ad essere abbastanza veloce e sono contento perché sono riuscito a sorpassare le Aprilia, Miller, ho fatto un po’ di bagarre… Sono contento, perché era da un po’ che non riuscivo a staccare forte e sorpassare come facevo l’anno scorso, mi sono divertito”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Al Red Bull Ring abbiamo ritrovato il Bez che conosciamo, quello combattivo e in grado di portare la moto dove vuole. In alcune fasi della gara infatti ha sfiorato la quarta posizione, battagliando con le KTM e con Marc Marquez, che ha poi avuto la meglio: “Mi ero messo a una buona distanza da Binder, ma quando ho visto che Marquez stava arrivando, ho provato ad arrivare sotto a Brad. Ce l’ho fatta, ma non sono riuscito a sorpassarlo subito, così mi si è scaldata un po’ l’anteriore e ho dovuto rallentare per sopravvivere. Però Marc arrivava da dietro velocissimo, ho cercato di resistere un po’, ma quando mi ha passato è riuscito ad allontanarsi. Ne aveva di più, forse ha gestito meglio lui, ma sono soddisfatto”.

Nel box #72 è regnato l’ottimismo durante il fine settimana austriaco. La pista complicata ha reso ancora più prezioso il risultato, non solo in termini di classifica, ma anche parlando di sensazioni sulla moto: “La pista ti crea un sacco di problemi, perché è difficilissimo trovare riferimenti, ti invoglia a staccare sempre più forte, ma non sempre è la soluzione migliore. In termini di guida sto facendo degli step. Su questa pista sono riuscito a farne qualcuno in più rispetto a Silverstone, per esempio. I ragazzi hanno fatto un bel lavoro, ma onestamente la moto da venerdì è rimasta quella più o meno, a parte qualcosa di elettronica”.

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica, perché la GP23 continua a non essere una moto all’altezza delle aspettative di Bezzecchi. L’adattamento gli sta costando fatica e, nonostante i passi avanti, il pilota VR46 sa che manca ancora molto per avvicinarsi alla vetta e lottare con i primi: “Sicuramente mi sono divertito più qui che a Jerez! Lì è stata una grande gara con un bel podio, ma il podio ti condiziona nel divertimento. È ovvio e giusto che ti diverti quando vinci, ma in termini di sorpasso e di goduria guidando la moto, sono tornato a divertirmi un po’, sentivo di poter fare dei bei sorpassi. Ne ho fatti due o tre che mi sono piaciuti, poi adesso non è nemmeno troppo semplice. Comunque non riesco mai a sentirmi perfettamente a mio agio, mi sembra sempre di guidare sopra i problemi, ma purtroppo nella MotoGP attuale, se anche perdi solo un decimo, fai cagare”.