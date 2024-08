MotoGP | Martin: "Non ci sono scuse, devo cambiare mentalità"

Due secondi posti non sono la fine del mondo, ma era impossibile non leggere la delusione sul volto di Jorge Martin al termine del weekend del Red Bull Ring. Il pilota del Prima Pramac Racing si era ripreso la leadership della classifica iridata due settimane fa a Silverstone, ma in Austria ha dovuto fare i conti con un Pecco Bagnaia in grande spolvero, che con una bellissima doppietta lo ha nuovamente scavalcato di 5 lunghezze nella corsa al titolo 2024 della MotoGP.

Nonostante un pollice con due punti di sutura, "Martinator" è riuscito a firmare una strepitosa pole position sabato mattina, polverizzando il record del saliscendi austriaco. Tanto nella Sprint, quanto nella gara lunga, però, nelle primissime fasi si è dovuto arrendere all'esplosività di Bagnaia, che prendendo subito la testa del gruppo si è messo nelle condizioni ideali per gestire il ritmo. Un bel cambio di prospettiva se si pensa che quello noto per la sua capacità di essere veloce da subito era proprio lui. Ma il madrileno non ha avuto problemi ad ammetterlo.

"Non ci sono scuse, siamo migliorati un po' all'inizio, ma sono frustrato. Pensavo di poter stare con Pecco fino alla fine, ma la temperatura del pneumatico anteriore è salita molto. Ho ottenuto un secondo posto che non è quello che mi aspettavo, ma è un buon risultato per il campionato", ha detto Martin.

"Ho corso bene, ho fatto un'ottima gara, ma dopo che mi ha superato ho scelto di aspettare un po', ed è stata chiaramente una decisione sbagliata. Credo che se fossi rimasto in testa sarebbe stata una gara diversa; dobbiamo cambiare un po' la nostra mentalità", ha aggiunto.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Poi lo spagnolo ha sottolineato ancora una volta quanto stare davanti faccia la differenza quando i valori sono ravvicinati come tra lui e Bagnaia in questo momento: "Ad un certo punto la gomma davanti ha detto basta. Poi quando ero a due secondi, ho iniziato a trovarmi un po' più a mio agio, perché la gomma davanti andava un po' meglio. Il passo era molto simile, ma stando dietro è impossibile fare qualcosa: o rischiavo qualcosa in più o il massimo che potevo fare era il secondo posto. Chi si mette primo all'inizio, ha il 90% di possibilità di vincere".

Anche se i punti di distacco sono solamente 5 dopo 11 gare, Jorge non ha nascosto che probabilmente il piemontese in questo momento abbia qualcosina in più. Del resto, negli ultimi sei weekend si è portato a casa solamente una Sprint in Germania, e per trovare la sua ultimva affermazione domenicale bisogna tornare indietro a Le Mans.

"Io e Pecco siamo uno step avanti rispetto agli altri. Forse una volta fa terzo lui, una volta lo faccio io, ma alla fine siamo sempre lì. Quindi puoi recuperare una volta 5 punti, un'altra volta 3. Spero di riuscire a lottare fino alla fine, perché stiamo andando molto forte e ci stiamo stimolando ad alzare il livello. In questo momento Pecco sembra un pochino più forte, ma spero di riallinearmi ancora".

Coerente al non cercare scuse, ha spiegato infine che i punti sul pollice non sono stati un problema nella gara di oggi: "Ero al 100%. C'è un po' di sangue, ma ho preso un po' di antidolorifici ed oggi non è stato un problema. Spero che non faccia infezione e di risolvere per Aragon".