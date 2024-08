MotoGP | Sorpresa Dovizioso: gira nel test privato Yamaha a Misano!

A volte ritornano. Qualche settimana fa, Andrea Dovizioso aveva aperto alla possibilità di risalire in sella ad una MotoGP, anche se solo con i panni di collaudatore, e la cosa si è concretizzata molto più rapidamente di quanto si sarebbe potuto immaginare. Per il momento dovrebbe trattarsi di una "one-off", ma il forlivese sarà impegnato con il test team della Yamaha nella due giorni di prove private che svolgerà sul tracciato romagnolo di Misano, tra domani e mercoledì.

La Casa di Iwata, purtroppo, deve fare i conti con il dilungarsi dei problemi fisici del suo tester ufficiale, il britannico Cal Crutchlow, che purtroppo sta attraversando delle complicazioni in seguito ad un intervento chirurgico ad una mano. In attesa di recuperare Crutchlow, la Yamaha ha quindi chiesto la disponibilità al tre volte vice-campione del mondo, che aveva interrotto la sua carriera a tempo pieno proprio dopo il GP di San Marino del 2022, quando correva con una M1 della squadra satellite gestita all'epoca da Razlan Razali. Ma in precedenza, nel 2012, aveva corso con la Yamaha anche con i colori del team Tech3, prima di iniziare la sua lunghissima parentesi ducatista.

Tra le altre cose, qualche settimana fa c'era stata già una prima presa di contatto con la moto 2024, in occasione di un altro test privato avvenuto al Mugello. Segno quindi che finalmente il brutto infortunio rimediato lo scorso aprire facendo motocross è ormai alle spalle. Dunque, la speranza è che Andrea possa aiutare i giapponesi a raccogliere dati per provare a far uscire il marchio giapponese da una crisi profondissima, evidenziata ieri in Austria dal primo GP senza punti da due anni a questa parte.

"Mi dispiace che Cal non stia ancora bene e spero che si riprenda in fretta. Detto questo, sono felice ed entusiasta di avere la possibilità di salire nuovamente su una MotoGP e vorrei ringraziare la Yamaha per questa opportunità. Spero di poter dare il mio contributo allo sviluppo della moto", ha detto Dovizioso.

Anche il team director Massimo Meregalli pensa che Dovizioso possa essere una buona soluzione: "Innanzitutto, lasciatemi dire che tutti noi auguriamo a Cal una pronta guarigione e speriamo di rivederlo presto in pista con il nostro test team. Tuttavia, nel frattempo non possiamo permetterci di restare inattivi. Siamo quindi lieti di confermare che Andrea ha accettato di sostituire Cal e di assumere il ruolo di pilota collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP nel test privato di Misano".

"Andrea e la Yamaha hanno un rapporto stretto da molti anni. Dovi è un pilota altamente qualificato e preciso, che ha anche una chiara comprensione dell'aspetto tecnico della MotoGP. Inoltre, oltre alla sua esperienza nel campionato MotoGP, conosce bene anche il progetto MotoGP della Yamaha, per cui non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione con lui. Pensiamo che ci aiuterà a raccogliere dati preziosi e a darci un buon feedback", ha concluso.