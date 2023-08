MotoGP | Bezzecchi: “La caduta? Mi sento bene, anche sulla moto”

Marco Bezzecchi si presenta al Gran Premio di Gran Bretagna come uno dei grandi contendenti al titolo, solo 36 punti lo separano dal leader Pecco Bagnaia e quest’oggi a Silverstone ha dato prova ancora una volta di potersela giocare. Solo un highside ha “macchiato” un venerdì decisamente positivo, in cui ha brillato nella mattina e ha guadagnato l’accesso diretto alla Q2 nel pomeriggio.

Il bilancio è positivo dunque per il portacolori Mooney VR46, pezzo forte del mercato piloti 2024 proprio per la competitività mostrata anche oggi. Non è però mancato un momento di paura nelle prove di questo pomeriggio, quando Bez è stato sbalzato via dalla sua Ducati, colpendo violentemente l’asfalto durante il suo out lap. Tutto si è risolto solo in uno spavento e il romagnolo sostiene di non aver riportato alcun danno.

“Mi sento bene”, spiega Bezzecchi ai media dopo la giornata del venerdì. “Ho colpito la gamba abbastanza forte sull’asfalto, ma fortunatamente non è stato niente di che. Ho un po’ di dolore, ma al momento è ok. Vedremo domani. Ad ogni modo, fino a quel momento mi sentivo molto bene sulla moto, quindi non posso lamentarmi. Ho capito cosa ho fatto nella caduta e questo è importante. Vediamo domani cosa si potrà fare. Primo senza la caduta? Sarei stato più veloce del mio primo time attack sicuramente. Poi se avessi fatto primo o secondo non lo so e non mi importa. La cosa importante era la top 10”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La caduta non sembra averlo destabilizzato, anzi. Il pilota del team di Valentino Rossi resta concentrato e con molta lucidità analizza la situazione, andando al di là del semplice intoppo. Bezzecchi spiega così la dinamica, sostenendo di aver capito l’errore: “Era il mio out lap, ero andato con la stessa fiducia del giro cronometrato, ma la gomma era un po’ troppo fredda. Questa è una pista dove fa molto freddo, appena pieghi un po’ sulla destra, la gomma diventa quasi come nuova, ma è normale”.

L’alfiere Mooney VR46 è pronto a voltare pagina e proiettarsi già verso il sabato, dove lo attendono la qualifica e la prima gara del weekend. Le sensazioni sulla moto sono buone e, ancora una volta, si mostra in grado di poter lottare per le posizioni di vertice: “Mi sono sentito bene sulla moto oggi. Nel pomeriggio mi sono sentito ancora meglio, ho ancora un po’ di problemi in ingresso curva. Ma in generale il mio feeling è buono e quindi sono stato abbastanza veloce. Non sono preoccupato della caduta o altro, perché le mie sensazioni sulla moto sono buone e ho capito cosa ho fatto di diverso. Domani sarà la stessa cosa”.

Stesso approccio, ma meteo diverso. Già, perché la pioggia potrebbe cambiare le carte in tavola e scombinare i piani di team e piloti. Nonostante si sia dimostrato anche in passato molto efficace sul bagnato, Bezzecchi preferirebbe disputare la giornata sull’asciutto, ma sa di doversi tenere pronto qualora la pioggia facesse capolino, ipotesi molto probabile: “Il bagnato è differente ovunque. Non è mai la stessa cosa ed è diverso su ogni pista. Spero in una giornata asciutta, ma domani penso sia difficile. Vedremo, darò del mio meglio”.