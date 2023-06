MotoGP | Bastianini: "Non è successo nulla con Marc, può accadere”

Enea Bastianini ha avuto un sabato impegnativo ad Assen. Il pilota italiano vuole continuare a trovare il ritmo prima della pausa estiva dopo l'infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dalle piste da Portimao al Mugello. Oggi è arrivato ottavo nella Sprint del Gran Premio d'Olanda, nonostante il nono posto, ha potuto beneficiare di una penalità a Luca Marini per aver tagliato e guadagnato tempo nella chicane finale.

Ma il pilota della Ducati è stato uno dei protagonisti della giornata per l'incidente che ha avuto con Marc Márquez al mattino, durante le qualifiche. Lo spagnolo seguiva in scia Bastianini in Q1 per cercare di ottenere un tempo che gli permettesse di passare alla fase successiva, ma lo ha tamponato, incappando la sua 14a caduta dell'anno.

Bastianini ha rallentato all'esterno della pista nel traffico e il pilota della Honda, che in quel momento si stava guardando indietro, ha pagato a caro prezzo la sua manovra sbagliata, colpendolo e finendo nella ghiaia, cosa che gli ha riportato il dolore alle ferite riportate una settimana fa al Sachsenring.

Al termine della Sprint, Bastianini ha espresso il suo punto di vista sull'incidente in un incontro con i media, tra cui Motorsport.com. Il pilota numero 23 ha minimizzato la questione e ha confermato che Márquez è venuto a scusarsi con lui dopo l'incidente.

"Non è successo nulla. Alla Curva 4 ho visto altri piloti arrivare da dietro e ho lasciato un po' di spazio. Io ero all'esterno, Marc era con me e siccome stava guardando indietro si è scontrato con me. Ma può succedere. È la MotoGP, è così che funziona. Dopo le qualifiche è venuto al mio motorhome per scusarsi", ha confermato il pilota di Borgo Panigale.

Márquez, da parte sua, ha detto: "Oggi ero troppo rilassato, non ho spinto. Ma piove sul bagnato. Ci siamo trovati in questa situazione 1000 volte, ma questa volta è successo. Stavo cercando di non ostacolare nessuno, Enea ha frenato e non l'ho visto. Sono andato a trovarlo al suo motorhome ed è tutto risolto".

Concentrandosi su quanto accaduto in gara, Bastianini ha detto che la sua prestazione è stata buona ma non il suo risultato, e che sta ancora soffrendo con la sua spalla: "Dopo il disastro in qualifica, la gara non è stata così male. Penso che ora abbiamo capito qualcosa della moto. Sono andato avanti e il mio ritmo era abbastanza buono. Sono contento, non del risultato finale ma della mia gara. La distanza può essere un problema per me. Oggi ero un po' distrutto dopo la gara, con un po' di dolore alla spalla. Ma devo migliorare e cercare di fare meglio di oggi", ha concluso.