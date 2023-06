MotoGP | Márquez: "Infortunio a parte, è il mio peggior momento"

Mai prima d'ora Marc Márquez aveva concluso una gara quest’anno, anche se in questo caso parliamo della Sprint del sabato del Gran Premio d'Olanda. Il pilota Honda ha chiuso decisamente indietro, 17° al traguardo, a quasi 20 secondi dal vincitore, Marco Bezzecchi, in soli 13 giri. Questo significa una perdita di un secondo e mezzo al giro.

È vero che nel 2018, al Gran Premio d'Argentina, Marc ha tagliato il traguardo 18°, a quasi 44 secondi dal vincitore Cal Crutchlow, ma, oltre a essere una gara bagnata, quel giorno il pilota della Honda è stato penalizzato con due ride through, uno scontato in gara e il secondo comminato alla fine, aggiungendo 30 secondi al suo tempo, oltre a dover restituire una posizione in gara.

Quindi, a tutti gli effetti, il 17° posto di sabato è il suo peggior risultato in MotoGP, cadute a parte, a significare che sta attraversando il suo momento peggiore. "Oggi ero troppo rilassato, non spingevo", ha ammesso il portacolori Honda. "Ma piove sul bagnato. Ci siamo trovati in questa situazione 1000 volte, ma questa volta è successo", ha detto.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Al mattino, nella Q1 un errore del catalano si è concluso con un impatto con la Ducati di Enea Bastianini e la Honda a terra, non riuscendo a passare il taglio. "Stavo cercando di non ostacolare nessuno, Enea ha frenato e non l'ho visto. Sono andato a trovarlo al suo motorhome ed è tutto risolto", ha detto.

All'ultimo Gran Premio di Germania, qualcosa è cambiato, qualcosa è successo che ha peggiorato una situazione già difficile: “A parte l'infortunio, questo è il momento peggiore della mia carriera sportiva. Ma la sconfitta è la cosa più facile da fare, e io non sceglierò mai la via più facile", ha avvertito.

Come aveva detto il giorno prima, Marc è arrivato ad Assen con un pollice, una caviglia e una costola incrinati, ma non ha voluto fermarsi per continuare a testare le cose e capire il problema della Honda.

"In questo momento sto guidando per me stesso e per i miei ingegneri. Con mezzo secondo in meno al giro i problemi sono gli stessi", ha lamentato prima di ammettere che, nella situazione attuale, le cose potrebbero diventare insostenibili. "Oggi ho visto che non ero al mio posto", ha detto il pilota di Cervera.