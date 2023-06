MotoGP | Video: Marquez tampona Bastianini nella Q1 di Assen

Quando gira tutto storto si pensa sempre che le cose non possano andare peggio. A quanto pare, però, per la Honda e per Marc Marquez è uno di quei momenti in cui se qualcosa può andare storto, lo farà quasi certamente.

Basta vedere quanto è capitato questa mattina nella Q1 del Gran Premio d'Olanda per rendersene conto. L'otto volte campione del mondo è arrivato ad Assen dolorante, perché oltre alla frattura del pollice sinistro ha rimediato anche una costola incrinata nell'incidente del Warm-Up del Sachsenring, ma in questi due giorni è sembrato anche piuttosto federe all'idea di non prendersi più troppi rischi in sella alla RC213V, almeno fino a quando non tornerà ad essere più competitiva.

Una volta arrivato in Q1, però, era quasi inevitabile cercare di fare un tempo ed è iniziata la sua ormai consueta caccia alla scia. Il #93 si era incollato ad Enea Bastianini, ma il ducatista ha chiuso il gas dopo un errore alla curva 1. A quel punto anche Marc ha rallentato ed Enea si è spostato fuori traiettoria per far passare quei piloti che arrivavano lanciati.

In quel frangente però lo spagnolo si è distratto, anche lui per girarsi a guardare i piloti che arrivavanno alle sue spalle, ed ha finito per tamponare il riminese in maniera piuttosto clamorosa, ma fortunatamente senza conseguenze per entrambi. Se ve lo foste persi, ecco il video di quanto è accaduto.