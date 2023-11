MotoGP | Bagnaia campione: ecco le combinazioni per Valencia

Proprio come 12 mesi fa, sarà il circuito Ricardo Tormo di Valencia a decidere le sorti del Mondiale di MotoGP. E proprio come nel 2022, il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia ci arriva con il compito di provare a difendere la sua leadership. Quello che cambia è l'avversario: l'anno scorso se la doveva vedere con la Yamaha di Fabio Quartararo, mentre stavolta tra lui ed il bis iridato c'è l'altra Ducati di Jorge Martin.

Se in Qatar Pecco ha avuto problemi con un pneumatico posteriore difettoso nella Sprint vinta da "Martinator", domenica la sfortuna si è accanita sul pilota spagnolo, che ha avuto lo stesso problema in una gara lunga nella quale è stato condannato a finire decimo, mentre il suo rivale per il titolo ha chiuso secondo, alle spalle di un super Fabio Di Giannantonio, che ha colto la sua prima affermazione nella classe regina.

La battuta d'arresto del pilota di Prima Pramac Racing ha messo a rischio le sue possibilità di titolo, visto che nella classifica generale ora insegue Pecco di 21 punti. Il torinese quindi arriverà a Valencia in una posizione di favore. Diamo un'occhiata alle sue possibilità di diventare campione, cosa che potrebbe accadere già sabato, nella Sprint, anche se Martin darà sicuramente il massimo per provare almeno a rimandare tutti i discorsi a domenica.

Vista la differenza di punti abbastanza ampia, Bagnaia ha una doppia chance per portarsi a casa il titolo 2023: sarà campione se otterrà almeno quattro punti più di Martin nella Sprint di sabato. Nel caso in cui non dovesse riuscirci, per avere la certezza di fare festa a prescindere dal risultato del rivale, Pecco ha bisogno di conquistare un totale di 16 punti nell'arco del weekend.

Alla luce di questo, sono ben sei le combinazioni che gli permetterebbero di chiudere i giochi sabato e vivere poi una domenica serena:

- Vince la Sprint e Martin finisce terzo o peggio

- Finisce secondo nella Sprint e Martin finisce quinto o peggio

- Finisce terzo nella Sprint e Martin finisce settimo o peggio

- Finisce quarto nella Sprint e Martin finisce ottavo o peggio

- Finisce quinto nella Sprint e Martin finisce nono o peggio

- Finisce sesto nella Sprint e Martin finisce decimo o peggio

In ogni caso, anche se dovesse andargli particolarmente male la gara Sprint e non dovesse fare punti, Bagnaia ha la certezza che se si piazzerà nei primi tre posti nella gara lunga di domenica sarà matematicamente campione, a prescindere dal risultato di Martin.

Se si guardano le cose dal punto di vista dello spagnolo invece, per ribaltare clamorosamente i pronostici dovrebbe totalizzare 22 punti in più dell'attuale leader, visto che in caso di arrivo alla pari a spuntarla sarebbe l'italiano grazie al maggior numero di vittorie. E' chiaro che con 37 punti in palio in tutto, per lui è quasi obbligatorio firmare una doppietta e sperare in un weekend particolarmente storto del rivale.