MotoGP | Pramac si consola facendo la storia: è campione Team 2023!

Manca solo un appuntamento prima che cali il sipario sulla stagione 2023 della MotoGP. Gli occhi sono tutti puntati sulla lotta tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, con il primo che punta a rivendicare il titolo, mentre il secondo cerca la sua prima corona nella classe regina. Tuttavia, sia lo spagnolo che il suo compagno di squadra Johann Zarco possono già mettere un trofeo in bacheca: grazie a loro, il team Pramac si è aggiudicato in Qatar questo fine settimana il titolo a squadre.

Il team capitanato da Gino Borsoi scrive la storia della MotoGP, diventando la prima squadra non ufficiale a vincere il campionato dei Team. Non solo, Pramac ha anche conquistato il titolo di Best Independent 2023, ovviamente. Riusciranno a mettere in bacheca anche il titolo piloti? Difficile da dire, la risposta arriverà solo a Valencia, però il team Prima Pramac può già ritenersi estremamente soddisfatto della propria stagione fino ad ora.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Il 2023 sarà infatti un anno memorabile per Pramac, che porta la lotta al mondiale fino all’ultimo appuntamento (e con discrete possibilità di aggiudicarsi il titolo). Inoltre, proprio con la formazione indipendente Ducati, Johann Zarco ha trovato la sua prima affermazione in MotoGP, nel Gran Premio di Phillip Island di quest’anno.

È la squadra dei record: Martin ha vinto la sua prima gara in MotoGP nel 2021, portando anche Pramac sul gradino più alto del podio e rendendola la prima squadra satellite di Ducati a vincere una gara nella storia del marchio di Borgo Panigale. Quest’anno, il madrileno ha vinto quattro gare lunghe e ben otto vittorie nella Sprint. Questo lo porta ad arrivare al Gran Premio di Valencia, in programma questo fine settimana, con soli 21 punti di distacco dal leader Bagnaia.