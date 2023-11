MotoGP | Martin: "E' inaccettabile che una gomma decida il Mondiale"

C'è rabbia in frustrazione in Jorge Martin, ma non potrebbe essere diversamente. Ieri aveva vinto di forza la Sprint in Qatar, riportandosi a soli 7 punti da un Pecco Bagnaia che si era lamentato di una gomma posteriore che non aveva reso come sperato. Oggi la situazione si è ribaltata, perché è stato il madrileno del Prima Pramac Racing a dover fare i conti con una gomma che non ha funzionato, ma lo ha pagato più a caro prezzo, perché la gara era più lunga e perché c'erano più punti in palio.

Con il suo decimo posto ed il contemporaneo secondo posto del rivale, ora si presenterà a Valencia con un gap di 21 punti sui 37 punti ancora a disposizione. Un ritardo che lascia ancora aperta una speranza, ma che chiaramente rende tutto molto complicato per lo spagnolo, che salvo errori clamorosi di Pecco deve partire dall'assunto di dover provare a fare una doppietta.

C'è da dire però che "Martinator" non si è nascosto e non ha avuto problemi a puntare il dito contro quello che ritiene essere il suo problema odierno, ovvero lo scarso rendimento della gomma posteriore, visto che sulla sua Ducati non era stato toccato nulla dopo il convincente successo di ieri.

"E' difficile da capire, sembra che io mi sia dimenticato come si guida. Penso che si sia visto fin dalla partenza, quando la gomma posteriore ha iniziato a spinnare. Era come una pietra. Di solito questo succede quando la pista è sporca, ma non era così, perché si trattava della griglia di partenza. Oppure può capitare quando la gomme ha forse 30 giri, ma in questo caso era nuova", ha detto Martin.

"Dunque, potete immaginare da soli cosa sia successo. Da quel momento ho cercato di gestire un po' la situazione, ma mi sentivo come se dovessi cadere in ogni curva con il posteriore. E dopo tre giri ho capito che sarebbe stato impossibile ripetere la gara di ieri", ha aggiunto.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Poi è uscito il suo malumore, che lo ha portato a parlare di un campionato "rubato" e di una situazione inaccettabile: "E' un peccato che dopo un campionato come questo, dopo una stagione così bella, lavorando sodo, mi senta come se me lo abbiano rubato, perché pensavo di potercela fare prima di questa gara. Ora è davvero difficile. Quindi pazienza, credo che sia difficile sapere cosa sia successo esattamente. Ma è inaccettabile che un campionato di MotoGP venga deciso da una gomma".

Poi ha mandato un messaggio piuttosto forte e chiaro alla Michelin, fornitore unico di pneumatici della classe regina: "Credo che non capiscano nemmeno cosa sia successo. Credo che non vogliano decidere un campionato così. Vogliono essere competitivi. Penso e spero che vogliano darci le stesse condizioni. Ma ho perso un secondo e mezzo di passo in un giorno. Non credo di aver dimenticato come si guida, quindi penso che debbano migliorare ed analizzare la situazione per evitare che si ripeta in futuro".

Infine, ha continuato a masticare amaro sulla situazione del campionato e sul suo umore: "Spero di poter lottare ancora per il campionato in futuro, ma oggi è una sconfitta pesante, perché è davvero difficile vincere il Mondiale ora. Ad un certo punto mi sono messo a ridere, perché non è che mi abbiano battuto in pista. Con le stesse condizioni, credetemi, oggi sarei riuscito a batterli. Ma ad un certo punto ero frustrato e deluso, perché penso di meritare questo campionato ed oggi ne abbiamo persa una bella parte".

Riguardo a quanto detto a caldo da Martin, è arrivata una prima reazione da parte della Michelin, affidata al responsabile Piero Taramasso: "Stiamo ancora analizzando i dati. Quello che possiamo dire in questa fase è che il suo pneumatico è arrivato qui subito dopo essere stato prodotto, che non era stato usato o riscaldato in nessun'altra occasione prima di essere utilizzato per la gara".